Тест ПДД: кто нарушает правила движения на дороге с полосой для маршрутных ТС?

Тест ПДД для грамотных водителей — кто нарушает правила
Задача по теме о преимуществах маршрутных транспортных средств и о начале движения и изменении его направления. Водитель какого автомобиля нарушает правила в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель желтого такси.
- Водитель белого автомобиля.
- Оба водителя нарушают правила.
- Оба водителя не нарушают правила.
Разбор задачи
На перекрестке водитель белого автомобиля поворачивает направо, а водитель желтого такси продолжает движение прямо. Такси движется по полосе для маршрутных транспортных средств, о чем свидетельствует знак 5.11 "Полоса для движения маршрутных транспортных средств", а также соответствующая дорожная разметка. Разрешается ли водителю такси вообще там ехать?
Читаем пункт 17.1 ПДД:
"На дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, обозначенной дорожным знаком 5.8 или 5.11, запрещаются движение и остановка других транспортных средств (кроме такси и велосипедистов) на этой полосе".
Таким образом, таксист правила не нарушает.
Водитель белого автомобиля поворачивает направо, но делает это с левой полосы.
Читаем пункт 10.4 ПДД:
"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".
Но может ли водитель белого авто поворачивать с полосы для движения маршрутных транспортных средств?
Читаем пункт 17.2 ПДД:
"Водитель, который поворачивает направо на дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, отделенной прерывистой линией дорожной разметки, может выполнять поворот с этой полосы".
Таким образом именно водитель белого автомобиля является нарушителем, ведь проигнорировал этот пункт ПДД.
Правильный ответ
№2
