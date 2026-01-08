Тест ПДД: кто нарушает правила движения на дороге с полосой для маршрутных ТС?

Дорожная ситуация на перекрестке с участием белого кроссовера и желтого такси. Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о преимуществах маршрутных транспортных средств и о начале движения и изменении его направления. Водитель какого автомобиля нарушает правила в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Водитель желтого такси. Водитель белого автомобиля. Оба водителя нарушают правила. Оба водителя не нарушают правила.

Разбор задачи

На перекрестке водитель белого автомобиля поворачивает направо, а водитель желтого такси продолжает движение прямо. Такси движется по полосе для маршрутных транспортных средств, о чем свидетельствует знак 5.11 "Полоса для движения маршрутных транспортных средств", а также соответствующая дорожная разметка. Разрешается ли водителю такси вообще там ехать?

Читаем пункт 17.1 ПДД:

"На дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, обозначенной дорожным знаком 5.8 или 5.11, запрещаются движение и остановка других транспортных средств (кроме такси и велосипедистов) на этой полосе".

Таким образом, таксист правила не нарушает.

Водитель белого автомобиля поворачивает направо, но делает это с левой полосы.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".

Но может ли водитель белого авто поворачивать с полосы для движения маршрутных транспортных средств?

Читаем пункт 17.2 ПДД:

"Водитель, который поворачивает направо на дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, отделенной прерывистой линией дорожной разметки, может выполнять поворот с этой полосы".

Таким образом именно водитель белого автомобиля является нарушителем, ведь проигнорировал этот пункт ПДД.

Правильный ответ

№2

