Україна
Тест ПДР для грамотних водіїв — хто порушує правила

Тест ПДР для грамотних водіїв — хто порушує правила

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 06:45
Тест ПДР: хто порушує правила руху на дорозі зі смугою для маршрутних ТЗ?
Дорожня ситуація на перехресті за участю білого кросовера та жовтого таксі. Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про переваги маршрутних транспортних засобів та про початок руху та зміну його напрямку. Водій якого автомобіля порушує правила у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Водій жовтого таксі.
  2. Водій білого автомобіля.
  3. Обидва водії порушують правила.
  4. Обидва водії не порушують правила.

Розбір задачі

Тест з ПДР: знайдіть порушника правил

На перехресті водій білого автомобіля повертає праворуч, а водій жовтого таксі продовжує рух прямо. Таксі рухається по смузі для маршрутних транспортних засобів про що свідчить знак 5.11 "Смуга для руху маршрутних транспортних засобів", а також відповідна дорожня розмітка. Чи дозволяється водієві таксі взагалі там їхати?

Читаємо пункт 17.1 ПДР:

"На дорозі зі смугою для маршрутних транспортних засобів, позначеній дорожнім знаком 5.8 або 5.11, забороняються рух і зупинка інших транспортних засобів (крім таксі та велосипедистів) на цій смузі".

Отже, таксист правил не порушує.

Водій білого автомобіля повертає праворуч, але робить це з лівої смуги.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку".

Але чи може водій білого авто повертати зі смуги для руху маршрутних транспортних засобів?

Читаємо пункт 17.2 ПДР:

"Водій, який повертає праворуч на дорозі зі смугою для маршрутних транспортних засобів, що відокремлена переривчастою лінією дорожньої розмітки, може виконувати поворот з цієї смуги".

Таким чином саме водій білого автомобіля є порушником, адже проігнорував цей пункт ПДР.

Правильна відповідь

№2

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
