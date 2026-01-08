Тест ПДР: хто порушує правила руху на дорозі зі смугою для маршрутних ТЗ?

Тест ПДР для грамотних водіїв — хто порушує правила
Задача з теми про переваги маршрутних транспортних засобів та про початок руху та зміну його напрямку. Водій якого автомобіля порушує правила у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Водій жовтого таксі.
- Водій білого автомобіля.
- Обидва водії порушують правила.
- Обидва водії не порушують правила.
Розбір задачі
На перехресті водій білого автомобіля повертає праворуч, а водій жовтого таксі продовжує рух прямо. Таксі рухається по смузі для маршрутних транспортних засобів про що свідчить знак 5.11 "Смуга для руху маршрутних транспортних засобів", а також відповідна дорожня розмітка. Чи дозволяється водієві таксі взагалі там їхати?
Читаємо пункт 17.1 ПДР:
"На дорозі зі смугою для маршрутних транспортних засобів, позначеній дорожнім знаком 5.8 або 5.11, забороняються рух і зупинка інших транспортних засобів (крім таксі та велосипедистів) на цій смузі".
Отже, таксист правил не порушує.
Водій білого автомобіля повертає праворуч, але робить це з лівої смуги.
Читаємо пункт 10.4 ПДР:
"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку".
Але чи може водій білого авто повертати зі смуги для руху маршрутних транспортних засобів?
Читаємо пункт 17.2 ПДР:
"Водій, який повертає праворуч на дорозі зі смугою для маршрутних транспортних засобів, що відокремлена переривчастою лінією дорожньої розмітки, може виконувати поворот з цієї смуги".
Таким чином саме водій білого автомобіля є порушником, адже проігнорував цей пункт ПДР.
Правильна відповідь
№2
