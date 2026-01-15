Тест на расположение авто перед поворотом, в котором ошиблись 47% опрошенных. Разбор ситуации с трамвайными путями и приоритетом дорожной разметки.

Схема движения легковушки и грузовика на перекрестке с трамвайными путями. Рисунок: Exist.ua

Задача по теме о расположении транспортных средств на дороге. Кто из водителей нарушает правила в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

Варианты ответа

Водитель грузовика. Водитель легковушки. Оба водителя нарушают. Оба водителя не нарушают.

Разбор задачи

На перекрестке водитель автоцистерны выполняет разворот, а водитель легкового автомобиля с прицепом намерен повернуть налево. Грузовик находится на крайней левой полосе, а легковушка на трамвайных путях попутного направления, расположенных на одном уровне с проезжей частью.

Читаем пункт 11.8 ПДД:

"Поворот налево или разворот должны выполняться с трамвайного пути попутного направления, расположенного на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств, если иной порядок движения не предусмотрен дорожными знаками 5.16, 5.18 или разметкой 1.18".

На дороге как раз нанесена разметка 1.18, которая показывает разрешенные направления движения по полосам на перекрестке. Именно поэтому нарушает ПДД водитель легкового автомобиля с прицепом.

Правильный ответ

№2

