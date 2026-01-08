Тест ПДД для внимательных водителей: куда разрешено ехать белому авто?

Определите все разрешенные направления движения для белого автомобиля. Рисунок: Exist.ua

Задача по теме о регулировании дорожного движения и о начале движения и изменении его направления. В каких направлениях можно продолжить движение водитель белого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

Варианты ответа

В любом направлении Прямо, направо, разворот. Прямо, разворот. Прямо. Прямо, налево.

Разбор задачи

На перекрестке светофор подает зеленый сигнал, который разрешает движение во всех направлениях. В то же время установлен знак 3.23 "Поворот налево запрещен", который делает невозможным движение в указанном направлении.

Читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".

3.23 — это запрещающий знак, а не приоритета, поэтому его действие светофор не отменяет. Следовательно, поворот налево не разрешается, но этот знак не запрещает разворот.

Проехать прямо водителю белого автомобиля ничего не запрещает. Но повернуть направо он не может, так как находится на левой полосе движения.

Спрашиваем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".

Правильный ответ

№3

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения: