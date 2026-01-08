Тест ПДР для уважних водіїв: куди дозволено їхати білому авто?

Визначте всі дозволені напрямки руху для білого автомобіля. Малюнок: Exist.ua

Задача з теми про регулювання дорожнього руху та про початок руху та зміну його напрямку. У яких напрямках можна продовжити рух водій білого автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Варіанти відповіді

В будь-якому напрямку Прямо, праворуч, розворот. Прямо, розворот. Прямо. Прямо, ліворуч.

Розбір задачі

На перехресті світлофор подає зелений сигнал, який дозволяє рух в усіх напрямках. Водночас встановлений знак 3.23 "Поворот ліворуч заборонено", який унеможливлює рух у вказаному напрямку.

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

3.23 — це заборонний знак, а не пріоритету, тому його дію світлофор не скасовує. Отже, поворот ліворуч не дозволяється, але цей знак не забороняє розворот.

Проїхати прямо водієві білого автомобіля нічого не забороняє. Але повернути праворуч він не може, позаяк перебуває на лівій смузі руху.

Питаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку".

Правильна відповідь

№3

