Складна задача з ПДР: хто з водіїв порушує правила на перехресті

Аналіз дорожньої ситуації на перехресті для визначення порушника правил. Малюнок: Exist.ua

Задача на знання дорожніх знаків та з тем про проїзд перехресть та про початок руху і зміну його напрямку. Хто з водіїв порушує правила у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Варіанти відповіді

Водій білого автомобіля. Водій зеленого автомобіля. Обидва водії порушують правила.

Розбір задачі

На перехресті водій білого автомобіля розвертається, а водій зеленого автомобіля повертає ліворуч.

Знак 3.23 "Поворот ліворуч заборонено" дозволяє водієві білого авто розворот. Але згідно зі знаками пріоритету 2.1 "Дати дорогу" та 2.3 "Головна дорога", він перебуває на другорядній дорозі та не може виконати маневр, поки не пропустить зелену машину.

Читаємо пункт 16.11 ПДР:

"На перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається другорядною дорогою, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин головною дорогою, незалежно від напрямку їх подальшого руху".

Згідно зі знаком 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом", водій зеленого автомобіля знаходиться на дорозі з одностороннім рухом, а отже для повороту ліворуч мав зайняти крайню ліву смугу.

Правильна відповідь

№3

