Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Підступний тест ПДР — хто з водіїв порушує правила

Підступний тест ПДР — хто з водіїв порушує правила

Ua ru
Дата публікації: 17 січня 2026 12:30
Складна задача з ПДР: хто з водіїв порушує правила на перехресті
Аналіз дорожньої ситуації на перехресті для визначення порушника правил. Малюнок: Exist.ua

Задача на знання дорожніх знаків та з тем про проїзд перехресть та про початок руху і зміну його напрямку. Хто з водіїв порушує правила у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Реклама
Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Водій білого автомобіля.
  2. Водій зеленого автомобіля.
  3. Обидва водії порушують правила.

Розбір задачі

На перехресті водій білого автомобіля розвертається, а водій зеленого автомобіля повертає ліворуч.

Знак 3.23 "Поворот ліворуч заборонено" дозволяє водієві білого авто розворот. Але згідно зі знаками пріоритету 2.1 "Дати дорогу" та 2.3 "Головна дорога", він перебуває на другорядній дорозі та не може виконати маневр, поки не пропустить зелену машину.

Читаємо пункт 16.11 ПДР:

"На перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається другорядною дорогою, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин головною дорогою, незалежно від напрямку їх подальшого руху".

Згідно зі знаком 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом", водій зеленого автомобіля знаходиться на дорозі з одностороннім рухом, а отже для повороту ліворуч мав зайняти крайню ліву смугу.

Тест з ПДР: хто порушує правила на перехресті?

Правильна відповідь

№3

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації