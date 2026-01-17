Видео
Коварный тест ПДД — кто из водителей нарушает правила

Дата публикации 17 января 2026 12:30
Сложная задача по ПДД: кто из водителей нарушает правила на перекрестке
Анализ дорожной ситуации на перекрестке для определения нарушителя правил. Рисунок: Exist.ua

Задача на знание дорожных знаков и по темам о проезде перекрестков и о начале движения и изменении его направления. Кто из водителей нарушает правила в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

Варианты ответа

  1. Водитель белого автомобиля.
  2. Водитель зеленого автомобиля.
  3. Оба водителя нарушают правила.

Разбор задачи

На перекрестке водитель белого автомобиля разворачивается, а водитель зеленого автомобиля поворачивает налево.

Знак 3.23 "Поворот налево запрещен" разрешает водителю белого авто разворот. Но согласно знакам приоритета 2.1 "Уступить дорогу" и 2.3 "Главная дорога", он находится на второстепенной дороге и не может выполнить маневр, пока не пропустит зеленую машину.

Читаем пункт 16.11 ПДД:

"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".

Согласно знаку 5.6 "Конец дороги с односторонним движением", водитель зеленого автомобиля находится на дороге с односторонним движением, а следовательно для поворота налево должен был занять крайнюю левую полосу.

Тест з ПДР: хто порушує правила на перехресті?

Правильный ответ

№3

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
