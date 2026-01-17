Сложная задача по ПДД: кто из водителей нарушает правила на перекрестке

Анализ дорожной ситуации на перекрестке для определения нарушителя правил. Рисунок: Exist.ua

Задача на знание дорожных знаков и по темам о проезде перекрестков и о начале движения и изменении его направления. Кто из водителей нарушает правила в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

Реклама

Читайте также:

Варианты ответа

Водитель белого автомобиля. Водитель зеленого автомобиля. Оба водителя нарушают правила.

Разбор задачи

На перекрестке водитель белого автомобиля разворачивается, а водитель зеленого автомобиля поворачивает налево.

Знак 3.23 "Поворот налево запрещен" разрешает водителю белого авто разворот. Но согласно знакам приоритета 2.1 "Уступить дорогу" и 2.3 "Главная дорога", он находится на второстепенной дороге и не может выполнить маневр, пока не пропустит зеленую машину.

Читаем пункт 16.11 ПДД:

"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".

Согласно знаку 5.6 "Конец дороги с односторонним движением", водитель зеленого автомобиля находится на дороге с односторонним движением, а следовательно для поворота налево должен был занять крайнюю левую полосу.

Правильный ответ

№3

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения: