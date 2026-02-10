Тест ПДД с ловушкой на перекрестке: где разрешено движение синему авто?

Схема перекрестка с траекториями движения. Рисунок: Exist.ua

Задача по теме о регулировании дорожного движения и на знание требований дорожной разметки. По каким направлениям может ехать водитель автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

Реклама

Читайте также:

Варианты ответа

А и Б. Б. Б и В. По любым направлениям.

Разбор задачи

Движение прямо (направление В) запрещено, ведь на основной секции светофора включен красный сигнал.

Читаем пункт 8.7.3 (е) ПДД:

"Красный сигнал, в том числе мигающий, или два красных мигающих сигнала запрещают движение".

При этом в дополнительной секции светофора включена зеленая стрелочка в направлении налево. То есть теоретически траектории А и Б разрешены.

Читаем пункт 8.7.3 (б) ПДД:

"Зеленый в виде стрелки (стрелок) на черном фоне разрешает движение в указанном направлении (направлениях). Такое же значение имеет сигнал в виде зеленой стрелки (стрелок) в дополнительной секции светофора. Сигнал в виде стрелки, разрешающий поворот налево, разрешает и разворот, если он не запрещен дорожными знаками".

Знаки на перекрестке отсутствуют, но на полосы нанесена разметка 1.18. Если она разрешает поворот налево с крайней левой полосы, то разрешает также и разворот.

Таким образом разворот разрешен только с крайней левой полосы. Водитель находится на правой полосе, поэтому он может повернуть налево (траектория Б), а вот выполнить разворот (траектория А) без нарушения правил невозможно.

Правильный ответ

№2

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения: