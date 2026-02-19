Кто проедет первым? Сложное задание по ПДД на перекрестке равнозначных дорог

Схема движения трех автомобилей на равнозначном перекрестке. Рисунок: Exist.ua

Задача по теме о проезде перекрестков с нестандартным расположением дорог. Водитель какого автомобиля проедет первым в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

Реклама

Читайте также:

Варианты ответа

Водитель синего автомобиля. Водитель красного автомобиля. Водитель оранжевого автомобиля. Водители проедут по взаимной договоренности.

Разбор задачи

На перекрестке отсутствуют светофор или регулировщик. Следовательно, он является нерегулируемым. Также отсутствуют знаки приоритета. В таких случаях нужно руководствоваться пунктом 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Проблема, что в таком формате перекрестка все три водителя приближаются друг к другу с правой стороны. Поэтому стоит одному из них просигнализировать, что он дает дорогу, как у другого сразу исчезнет помеха справа и все водители смогут спокойно разъехаться по договоренности.

Правильный ответ

№4

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения: