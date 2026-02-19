Кто проедет первым? Сложное задание по ПДД на перекрестке равнозначных дорог

Хитрый тест ПДД — как разъехаться на перекрестке
Задача по теме о проезде перекрестков с нестандартным расположением дорог. Водитель какого автомобиля проедет первым в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал Exist.ua.
Варианты ответа
- Водитель синего автомобиля.
- Водитель красного автомобиля.
- Водитель оранжевого автомобиля.
- Водители проедут по взаимной договоренности.
Разбор задачи
На перекрестке отсутствуют светофор или регулировщик. Следовательно, он является нерегулируемым. Также отсутствуют знаки приоритета. В таких случаях нужно руководствоваться пунктом 16.12 ПДД:
"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".
Проблема, что в таком формате перекрестка все три водителя приближаются друг к другу с правой стороны. Поэтому стоит одному из них просигнализировать, что он дает дорогу, как у другого сразу исчезнет помеха справа и все водители смогут спокойно разъехаться по договоренности.
Правильный ответ
№4
Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:
Читайте Новини.LIVE!