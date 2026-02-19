Видео
Главная Авто Хитрый тест ПДД — как разъехаться на перекрестке

Хитрый тест ПДД — как разъехаться на перекрестке

Ua ru
Дата публикации 19 февраля 2026 20:40
Кто проедет первым? Сложное задание по ПДД на перекрестке равнозначных дорог
Схема движения трех автомобилей на равнозначном перекрестке. Рисунок: Exist.ua

Задача по теме о проезде перекрестков с нестандартным расположением дорог. Водитель какого автомобиля проедет первым в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

Варианты ответа

  1. Водитель синего автомобиля.
  2. Водитель красного автомобиля.
  3. Водитель оранжевого автомобиля.
  4. Водители проедут по взаимной договоренности.

Разбор задачи

Тест ПДР: хто за ким проїде

На перекрестке отсутствуют светофор или регулировщик. Следовательно, он является нерегулируемым. Также отсутствуют знаки приоритета. В таких случаях нужно руководствоваться пунктом 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Проблема, что в таком формате перекрестка все три водителя приближаются друг к другу с правой стороны. Поэтому стоит одному из них просигнализировать, что он дает дорогу, как у другого сразу исчезнет помеха справа и все водители смогут спокойно разъехаться по договоренности.

Правильный ответ

№4

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
