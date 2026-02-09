Тест ПДД: кто из водителей нарушает правила на перекрестке?

Красное и синее авто на перекрестке. Рисунок: Exist.ua

Задача по теме о проезде перекрестков неравнозначных дорог. Кто из водителей нарушает правила дорожного движения в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

Варианты ответа

Водитель красного автомобиля. Водитель синего автомобиля.

Разбор задачи

Водитель красного автомобиля движется по полосе, поворачивая направо. В то же время водитель синей машины перестраивается в эту же полосу.

Согласно пункту 10.3 ПДД, при перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся в попутном направлении по той полосе, на которую он намерен перестроиться. Но в изображенной ситуации водитель красного авто выезжает со второстепенной дороги, о чем свидетельствует знак 2.1 "Дать дорогу".

Читаем пункт 16.11 ПДД:

"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".

Следовательно, водитель красного автомобиля должен был уступить дорогу водителю синей машины.

Правильный ответ

№1

