Тест ПДД: кто из водителей нарушает правила на перекрестке?

Тест ПДД на перекрестке — кто из водителей нарушает правила
Задача по теме о проезде перекрестков неравнозначных дорог. Кто из водителей нарушает правила дорожного движения в изображенной на рисунке ситуации?
Варианты ответа
- Водитель красного автомобиля.
- Водитель синего автомобиля.
Разбор задачи
Водитель красного автомобиля движется по полосе, поворачивая направо. В то же время водитель синей машины перестраивается в эту же полосу.
Согласно пункту 10.3 ПДД, при перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся в попутном направлении по той полосе, на которую он намерен перестроиться. Но в изображенной ситуации водитель красного авто выезжает со второстепенной дороги, о чем свидетельствует знак 2.1 "Дать дорогу".
Читаем пункт 16.11 ПДД:
"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".
Следовательно, водитель красного автомобиля должен был уступить дорогу водителю синей машины.
Правильный ответ
№1
