Тест ПДД — разрешено ли водителю поставить авто на стоянку

Ua ru
Дата публикации 18 января 2026 12:30
Разрешено ли заехать на стоянку? Тест ПДД на знание дорожных знаков
Синий автомобиль перед знаком парковки с дополнительной табличкой. Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание дорожных знаков. Разрешается ли водителю поставить свой автомобиль на стоянку в указанном на рисунке месте?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Читайте также:

Варианты ответа

  1. Разрешается.
  2. Разрешается, если водитель приехал на электромобиле.
  3. Разрешается стоянка только с выключенным двигателем.

Разбор задачи

Водитель синего автомобиля намерен повернуть направо на парковку, обозначенную знаком 5.38 "Место для стоянки". Под знаком установлена табличка 7.7 "Стоянка с неработающим двигателем". На ней изображен автомобиль с перечеркнутыми выхлопными газами.

Эта табличка указывает на то, что стоянка транспортных средств в этом месте разрешена только при условии, что двигатель будет выключен.

Тест з ПДР: чи може водій припаркуватися?

Правильный ответ

№3

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
