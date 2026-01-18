Разрешено ли заехать на стоянку? Тест ПДД на знание дорожных знаков

Тест ПДД — разрешено ли водителю поставить авто на стоянку
Ua ru
Дата публикации 18 января 2026 12:30
Синий автомобиль перед знаком парковки с дополнительной табличкой. Рисунок: "За! Правилами"
Задача на знание дорожных знаков. Разрешается ли водителю поставить свой автомобиль на стоянку в указанном на рисунке месте?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Реклама
Читайте также:
Варианты ответа
- Разрешается.
- Разрешается, если водитель приехал на электромобиле.
- Разрешается стоянка только с выключенным двигателем.
Разбор задачи
Водитель синего автомобиля намерен повернуть направо на парковку, обозначенную знаком 5.38 "Место для стоянки". Под знаком установлена табличка 7.7 "Стоянка с неработающим двигателем". На ней изображен автомобиль с перечеркнутыми выхлопными газами.
Эта табличка указывает на то, что стоянка транспортных средств в этом месте разрешена только при условии, что двигатель будет выключен.
Правильный ответ
№3
Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:
Читайте Новини.LIVE!
Реклама