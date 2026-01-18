Разрешено ли заехать на стоянку? Тест ПДД на знание дорожных знаков

Синий автомобиль перед знаком парковки с дополнительной табличкой. Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание дорожных знаков. Разрешается ли водителю поставить свой автомобиль на стоянку в указанном на рисунке месте?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Разрешается. Разрешается, если водитель приехал на электромобиле. Разрешается стоянка только с выключенным двигателем.

Разбор задачи

Водитель синего автомобиля намерен повернуть направо на парковку, обозначенную знаком 5.38 "Место для стоянки". Под знаком установлена табличка 7.7 "Стоянка с неработающим двигателем". На ней изображен автомобиль с перечеркнутыми выхлопными газами.

Эта табличка указывает на то, что стоянка транспортных средств в этом месте разрешена только при условии, что двигатель будет выключен.

Правильный ответ

№3

