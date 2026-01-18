Відео
Тест ПДР — чи дозволено водію поставити авто на стоянку

Дата публікації: 18 січня 2026 12:30
Чи дозволено заїхати на стоянку? Тест ПДР на знання дорожніх знаків
Синій автомобіль перед знаком парковки з додатковою табличкою. Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків. Чи дозволяється водієві поставити свій автомобіль на стоянку у зазначеному на малюнку місці?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Дозволяється.
  2. Дозволяється, якщо водій приїхав на електромобілі.
  3. Дозволяється стоянка лише з вимкненим двигуном.

Розбір задачі

Водій синього автомобіля має намір повернути праворуч на парковку, позначену знаком 5.38 "Місце для стоянки". Під знаком встановлена табличка 7.7 "Стоянка з непрацюючим двигуном". На ній зображено автомобіль з перекресленими вихлопними газами.

Ця табличка вказує на те, що стоянка транспортних засобів у цьому місці дозволена лише за умови, що двигун буде вимкнений.

Тест з ПДР: чи може водій припаркуватися?

Правильна відповідь

№3

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
