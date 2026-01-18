Чи дозволено заїхати на стоянку? Тест ПДР на знання дорожніх знаків

Тест ПДР — чи дозволено водію поставити авто на стоянку
Дата публікації: 18 січня 2026 12:30
Синій автомобіль перед знаком парковки з додатковою табличкою. Малюнок: "За! Правилами"
Задача на знання дорожніх знаків. Чи дозволяється водієві поставити свій автомобіль на стоянку у зазначеному на малюнку місці?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Читайте також:
Варіанти відповіді
- Дозволяється.
- Дозволяється, якщо водій приїхав на електромобілі.
- Дозволяється стоянка лише з вимкненим двигуном.
Розбір задачі
Водій синього автомобіля має намір повернути праворуч на парковку, позначену знаком 5.38 "Місце для стоянки". Під знаком встановлена табличка 7.7 "Стоянка з непрацюючим двигуном". На ній зображено автомобіль з перекресленими вихлопними газами.
Ця табличка вказує на те, що стоянка транспортних засобів у цьому місці дозволена лише за умови, що двигун буде вимкнений.
Правильна відповідь
№3
