Чи дозволено заїхати на стоянку? Тест ПДР на знання дорожніх знаків

Синій автомобіль перед знаком парковки з додатковою табличкою. Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків. Чи дозволяється водієві поставити свій автомобіль на стоянку у зазначеному на малюнку місці?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Дозволяється. Дозволяється, якщо водій приїхав на електромобілі. Дозволяється стоянка лише з вимкненим двигуном.

Розбір задачі

Водій синього автомобіля має намір повернути праворуч на парковку, позначену знаком 5.38 "Місце для стоянки". Під знаком встановлена табличка 7.7 "Стоянка з непрацюючим двигуном". На ній зображено автомобіль з перекресленими вихлопними газами.

Ця табличка вказує на те, що стоянка транспортних засобів у цьому місці дозволена лише за умови, що двигун буде вимкнений.

Правильна відповідь

№3

