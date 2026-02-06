Тест ПДД: водители часто ошибаются, кто имеет преимущество на круге

Тест ПДД на круге — кому уступит водитель красного авто
Задача по теме о проезде перекрестков с круговым движением. Кому обязан уступить дорогу водитель красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водителю трамвая.
- Водителю синего автомобиля.
- Должен дать дорогу обоим водителям.
- Не должен давать дорогу никому.
Разбор задачи
На перекрестке установлен дорожный знак 4.10 "Круговое движение". Водитель красного автомобиля уже движется по кругу, тогда как водители синего авто и трамвая только въезжают на него.
Читаем пункт 16.12 ПДД:
"На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерегулируемыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге, кроме перекрестков, где организовано круговое движение.
Преимущество в движении на нерегулируемых перекрестках, где организовано круговое движение и которые обозначены дорожным знаком 4.10, предоставляется транспортным средствам, которые уже движутся по кругу".
Трамвай обычно имеет преимущество на равнозначных дорогах, однако это не касается перекрестков с круговым движением. Синий автомобиль только въезжает на кольцо, поэтому должен уступить. Таким образом, водитель красного авто имеет преимущество над обоими участниками движения.
Правильный ответ
№4
