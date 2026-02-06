Тест ПДД: водители часто ошибаются, кто имеет преимущество на круге

Проезд перекрестка с круговым движением. Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о проезде перекрестков с круговым движением. Кому обязан уступить дорогу водитель красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Водителю трамвая. Водителю синего автомобиля. Должен дать дорогу обоим водителям. Не должен давать дорогу никому.

Разбор задачи

На перекрестке установлен дорожный знак 4.10 "Круговое движение". Водитель красного автомобиля уже движется по кругу, тогда как водители синего авто и трамвая только въезжают на него.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерегулируемыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге, кроме перекрестков, где организовано круговое движение.

Преимущество в движении на нерегулируемых перекрестках, где организовано круговое движение и которые обозначены дорожным знаком 4.10, предоставляется транспортным средствам, которые уже движутся по кругу".

Трамвай обычно имеет преимущество на равнозначных дорогах, однако это не касается перекрестков с круговым движением. Синий автомобиль только въезжает на кольцо, поэтому должен уступить. Таким образом, водитель красного авто имеет преимущество над обоими участниками движения.

Правильный ответ

№4

