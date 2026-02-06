Тест ПДР: водії часто помиляються, хто має перевагу на колі

Проїзд перехрестя з круговим рухом. Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про проїзд перехресть з круговим рухом. Кому зобов'язаний дати дорогу водій червоного автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Водієві трамвая. Водієві синього автомобіля. Має дати дорогу обом водіям. Не повинен давати дорогу нікому.

Розбір задачі

На перехресті встановлено дорожній знак 4.10 "Круговий рух". Водій червоного автомобіля вже рухається по колу, тоді як водії синього авто та трамвая лише в'їжджають на нього.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На будь-якому нерегульованому перехресті трамвай, незалежно від напрямку його подальшого руху, має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що наближаються до нього по рівнозначній дорозі, крім перехресть, де організовано круговий рух.

Перевага в русі на нерегульованих перехрестях, де організовано круговий рух і які позначені дорожнім знаком 4.10, надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу".

Трамвай зазвичай має перевагу на рівнозначних дорогах, проте це не стосується перехресть з круговим рухом. Синій автомобіль лише в’їжджає на кільце, тому повинен поступитися. Таким чином, водій червоного авто має перевагу над обома учасниками руху.

Правильна відповідь

№4

