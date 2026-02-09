Відео
Тест ПДР на перехресті — хто з водіїв порушує правила

Тест ПДР на перехресті — хто з водіїв порушує правила

Дата публікації: 9 лютого 2026 06:00
Тест ПДР: хто з водіїв порушує правила на перехресті?
Червоне та синє авто на перехресті. Малюнок: Exist.ua

Задача з теми про проїзд перехресть нерівнозначних доріг. Хто з водіїв порушує правила дорожнього руху у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Водій червоного автомобіля.
  2. Водій синього автомобіля.

Розбір задачі

Тест ПДР: хто порушник

Водій червоного автомобіля рухається смугою, повертаючи праворуч. Водночас водій синьої машини перестроюється у цю з смугу.

Згідно з пунктом 10.3 ПДР, у разі перестроювання водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку по тій смузі, на яку він має намір перестроїтися. Але у зображеній ситуації водій червоного авто виїжджає з другорядної дороги, про що свідчить знак 2.1 "Дати дорогу".

Читаємо пункт 16.11 ПДР:

"На перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається другорядною дорогою, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин головною дорогою, незалежно від напрямку їх подальшого руху".

Отже, водій червоного автомобіля мав поступитися дорогою водію синьої машини.

Правильна відповідь

№1

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
