Хто проїде першим на перехресті з тупиком: складний тест ПДР

Траєкторії проїзду нерегульованого перехрестя. Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання інформаційно-вказівних дорожніх знаків та з теми про проїзд перехресть. Водій якого автомобіля зобов'язаний дати дорогу у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Водій чорного автомобіля. Водій жовтого автомобіля.

Розбір задачі

На перехресті відсутні світлофори та знаки пріоритету. Встановлено знак 5.32.1 "Тупик", який не надає жодної переваги в русі. Позаяк покриття доріг однакове, це нерегульоване перехрестя рівнозначних доріг. У такому разі водії повинні керуватися пунктом 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

До водія чорного авто жовта машина наближається з правого боку. Тому саме чорний автомобіль має дати дорогу.

Правильна відповідь №1

