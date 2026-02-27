Відео
Підступний тест ПДР — хто проїде першим

Ua ru
Дата публікації: 27 лютого 2026 20:40
Хто проїде першим на перехресті з тупиком: складний тест ПДР
Траєкторії проїзду нерегульованого перехрестя. Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання інформаційно-вказівних дорожніх знаків та з теми про проїзд перехресть. Водій якого автомобіля зобов'язаний дати дорогу у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Водій чорного автомобіля.
  2. Водій жовтого автомобіля.

Розбір задачі

Тест ПДР: хто проїде першим

На перехресті відсутні світлофори та знаки пріоритету. Встановлено знак 5.32.1 "Тупик", який не надає жодної переваги в русі. Позаяк покриття доріг однакове, це нерегульоване перехрестя рівнозначних доріг. У такому разі водії повинні керуватися пунктом 16.12 ПДР

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

До водія чорного авто жовта машина наближається з правого боку. Тому саме чорний автомобіль має дати дорогу.

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
