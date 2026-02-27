Хто проїде першим на перехресті з тупиком: складний тест ПДР

Підступний тест ПДР — хто проїде першим
Задача на знання інформаційно-вказівних дорожніх знаків та з теми про проїзд перехресть. Водій якого автомобіля зобов'язаний дати дорогу у зображеній на малюнку ситуації?
Варіанти відповіді
- Водій чорного автомобіля.
- Водій жовтого автомобіля.
Розбір задачі
На перехресті відсутні світлофори та знаки пріоритету. Встановлено знак 5.32.1 "Тупик", який не надає жодної переваги в русі. Позаяк покриття доріг однакове, це нерегульоване перехрестя рівнозначних доріг. У такому разі водії повинні керуватися пунктом 16.12 ПДР:
"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".
До водія чорного авто жовта машина наближається з правого боку. Тому саме чорний автомобіль має дати дорогу.
Правильна відповідь №1
