Україна
Коварный тест ПДД — кто проедет первым

27 февраля 2026
Кто проедет первым на перекрестке с тупиком: сложный тест ПДД
Траектории проезда нерегулируемого перекрестка. Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание информационно-указательных дорожных знаков и по теме о проезде перекрестков. Водитель какого автомобиля обязан уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Читайте также:

Варианты ответа

  1. Водитель черного автомобиля.
  2. Водитель желтого автомобиля.

Разбор задачи

Тест ПДР: хто проїде першим

На перекрестке отсутствуют светофоры и знаки приоритета. Установлен знак 5.32.1 "Тупик", который не предоставляет никакого преимущества в движении. Поскольку покрытие дорог одинаковое, это нерегулируемый перекресток равнозначных дорог. В таком случае водители должны руководствоваться пунктом 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерегулируемого транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

К водителю черного авто желтая машина приближается с правой стороны. Поэтому именно черный автомобиль должен уступить дорогу.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

