Кто проедет первым на перекрестке с тупиком: сложный тест ПДД

Коварный тест ПДД — кто проедет первым
Задача на знание информационно-указательных дорожных знаков и по теме о проезде перекрестков. Водитель какого автомобиля обязан уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель черного автомобиля.
- Водитель желтого автомобиля.
Разбор задачи
На перекрестке отсутствуют светофоры и знаки приоритета. Установлен знак 5.32.1 "Тупик", который не предоставляет никакого преимущества в движении. Поскольку покрытие дорог одинаковое, это нерегулируемый перекресток равнозначных дорог. В таком случае водители должны руководствоваться пунктом 16.12 ПДД:
"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерегулируемого транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".
К водителю черного авто желтая машина приближается с правой стороны. Поэтому именно черный автомобиль должен уступить дорогу.
Правильный ответ №1
