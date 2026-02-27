Кто проедет первым на перекрестке с тупиком: сложный тест ПДД

Траектории проезда нерегулируемого перекрестка. Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание информационно-указательных дорожных знаков и по теме о проезде перекрестков. Водитель какого автомобиля обязан уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Реклама

Читайте также:

Варианты ответа

Водитель черного автомобиля. Водитель желтого автомобиля.

Разбор задачи

На перекрестке отсутствуют светофоры и знаки приоритета. Установлен знак 5.32.1 "Тупик", который не предоставляет никакого преимущества в движении. Поскольку покрытие дорог одинаковое, это нерегулируемый перекресток равнозначных дорог. В таком случае водители должны руководствоваться пунктом 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерегулируемого транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

К водителю черного авто желтая машина приближается с правой стороны. Поэтому именно черный автомобиль должен уступить дорогу.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения: