Тест ПДД на перекрестке — кому должно уступить дорогу красное авто

Тест ПДД на перекрестке — кому должно уступить дорогу красное авто

Дата публикации 4 марта 2026 20:40
Коварный тест ПДД: кто имеет преимущество на регулируемом перекрестке?
Сложный перекресток с трамваем и светофором. Рисунок: "За! Правилами"

Задача по темам о проезде перекрестков и о регулировании дорожного движения. Кому обязан уступить дорогу водитель красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Читайте также:

Варианты ответа

  1. Трамваю.
  2. Синему автомобилю.
  3. Трамваю и синему автомобилю.
  4. Не должен уступать дорогу никому.

Разбор задачи

Тест ПДР: хто за ким проїде

Согласно знакам приоритета 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги", на главной дороге находится водитель красного автомобиля. Но сейчас это не имеет никакого значения, ведь работает светофор.

Читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".

При зеленом сигнале светофора водитель красного авто, поворачивая налево, обязан:

  1. согласно пункту 16.7 ПДД, предоставить преимущество трамваю, поскольку при одновременном разрешении движения трамваю и нерельсовым транспортным средствам трамвай имеет преимущество независимо от направления.
  2. согласно пункту 16.6 ПДД, уступить дорогу транспортным средствам (синему авто), движущимся во встречном направлении прямо.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
