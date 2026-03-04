Коварный тест ПДД: кто имеет преимущество на регулируемом перекрестке?

Тест ПДД на перекрестке — кому должно уступить дорогу красное авто
Задача по темам о проезде перекрестков и о регулировании дорожного движения. Кому обязан уступить дорогу водитель красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?
Варианты ответа
- Трамваю.
- Синему автомобилю.
- Трамваю и синему автомобилю.
- Не должен уступать дорогу никому.
Разбор задачи
Согласно знакам приоритета 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги", на главной дороге находится водитель красного автомобиля. Но сейчас это не имеет никакого значения, ведь работает светофор.
Читаем пункт 8.3 ПДД:
"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".
При зеленом сигнале светофора водитель красного авто, поворачивая налево, обязан:
- согласно пункту 16.7 ПДД, предоставить преимущество трамваю, поскольку при одновременном разрешении движения трамваю и нерельсовым транспортным средствам трамвай имеет преимущество независимо от направления.
- согласно пункту 16.6 ПДД, уступить дорогу транспортным средствам (синему авто), движущимся во встречном направлении прямо.
Правильный ответ №3
