Тест ПДР для досвідчених: яка швидкість руху дозволена

Тест ПДР для досвідчених: яка швидкість руху дозволена

Дата публікації: 21 травня 2026 20:40
Дорожні знаки на ділянці. Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання вимог дорожніх знаків та з теми про швидкість руху транспортних засобів. Водій синього автомобіля їде дорогою по місту та бачить перед собою дорожні знаки. З якою швидкістю йому дозволяється рухатися у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Не більш як 30 км/год.
  2. Не більш як 50 км/год.
  3. Не більш як 60 км/год.
  4. Не більш як 80 км/год.
  5. Не більш як 90 км/год.

Розбір задачі

Тест ПДР: з якою швидкістю можна їхати

Водій бачить перед собою попереджувальний знак 1.39 "Аварійно небезпечна ділянка (інша небезпека)", який встановлюється перед ділянкою дороги, де геометричні параметри проїзної частини, радіуси вертикальних і горизонтальних кривих тощо не відповідають вимогам будівельних норм.

Разом зі знаком встановлено табличку 7.21.1 "Вид небезпеки" для інформування про можливий вид дорожньо-транспортної пригоди у місцях або на ділянках їх концентрації.

Ці знаки жодним чином не регулюють швидкісний режим транспортних засобів на дорогах.

Згідно з пунктом 12.4 ПДР, у населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється зі швидкістю не більше 50 км/год.

Правильна відповідь №2

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
