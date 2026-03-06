Траєкторії руху на перехресті: хитрий тест ПДР, у якому помиляється більшість

Вибір траєкторії руху на перехресті. Малюнок: Exist.ua

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. За якою з траєкторій може проїхати водій у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Варіанти відповіді

За усіма траєкторіями. За траєкторією В. За траєкторіями В та Г. За траєкторіями А, Б та В. За траєкторіями А та Б.

Розбір задачі

Перед перехрестям встановлено знак 5.7.2 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом". Він вказує напрямок руху на перехрещуваній дорозі, якщо на ній організовано односторонній рух. Рух транспортних засобів по цій дорозі або проїзній частині дозволяється лише у напрямку, на який вказує стрілка.

Очевидно, що поворот праворуч (Г) заборонений, адже у такому разі водій опиниться на зустрічній смузі.

Читаємо пункт 10.5 ПДР:

"Поворот необхідно виконувати так, щоб при виїзді з перехрещення проїзних частин транспортний засіб не опинився на смузі зустрічного руху".

Повернути ліворуч (Б) або розвернутися (А) водій також без порушення правил не може, адже знаходиться у крайній правій смузі руху.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку".

Таким чином єдиною дозволеною траєкторією залишається рух прямо (В).

Правильна відповідь №2

