Траєкторії руху на перехресті: хитрий тест ПДР, у якому помиляється більшість

Хитрий тест ПДР — які напрямки руху дозволені
Задача на знання дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. За якою з траєкторій може проїхати водій у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал Exist.ua.
Варіанти відповіді
- За усіма траєкторіями.
- За траєкторією В.
- За траєкторіями В та Г.
- За траєкторіями А, Б та В.
- За траєкторіями А та Б.
Розбір задачі
Перед перехрестям встановлено знак 5.7.2 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом". Він вказує напрямок руху на перехрещуваній дорозі, якщо на ній організовано односторонній рух. Рух транспортних засобів по цій дорозі або проїзній частині дозволяється лише у напрямку, на який вказує стрілка.
Очевидно, що поворот праворуч (Г) заборонений, адже у такому разі водій опиниться на зустрічній смузі.
Читаємо пункт 10.5 ПДР:
"Поворот необхідно виконувати так, щоб при виїзді з перехрещення проїзних частин транспортний засіб не опинився на смузі зустрічного руху".
Повернути ліворуч (Б) або розвернутися (А) водій також без порушення правил не може, адже знаходиться у крайній правій смузі руху.
Читаємо пункт 10.4 ПДР:
"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку".
Таким чином єдиною дозволеною траєкторією залишається рух прямо (В).
Правильна відповідь №2
