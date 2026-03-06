Траектории движения на перекрестке: хитрый тест ПДД, в котором ошибается большинство

Выбор траектории движения на перекрестке. Рисунок: Exist.ua

Задача на знание дорожных знаков и по теме о начале движения и изменении его направления. По какой из траекторий может проехать водитель в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

Варианты ответа

По всем траекториям. По траектории В. По траекториям В и Г. По траекториям А, Б и В. По траекториям А и Б.

Разбор задачи

Перед перекрестком установлен знак 5.7.2 "Выезд на дорогу с односторонним движением". Он указывает направление движения на перекрещиваемой дороге, если на ней организовано одностороннее движение. Движение транспортных средств по этой дороге или проезжей части разрешается только в направлении, на которое указывает стрелка.

Очевидно, что поворот направо (Г) запрещен, ведь в таком случае водитель окажется на встречной полосе.

Читаем пункт 10.5 ПДД:

"Поворот необходимо выполнять так, чтобы при выезде с перекрестка проезжих частей транспортное средство не оказалось на полосе встречного движения".

Повернуть налево (Б) или развернуться (А) водитель также без нарушения правил не может, ведь находится в крайней правой полосе движения.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".

Таким образом единственной разрешенной траекторией остается движение прямо (В).

Правильный ответ №2

