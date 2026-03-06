Траектории движения на перекрестке: хитрый тест ПДД, в котором ошибается большинство

Хитрый тест ПДД — какие направления движения разрешены
Задача на знание дорожных знаков и по теме о начале движения и изменении его направления. По какой из траекторий может проехать водитель в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал Exist.ua.
Варианты ответа
- По всем траекториям.
- По траектории В.
- По траекториям В и Г.
- По траекториям А, Б и В.
- По траекториям А и Б.
Разбор задачи
Перед перекрестком установлен знак 5.7.2 "Выезд на дорогу с односторонним движением". Он указывает направление движения на перекрещиваемой дороге, если на ней организовано одностороннее движение. Движение транспортных средств по этой дороге или проезжей части разрешается только в направлении, на которое указывает стрелка.
Очевидно, что поворот направо (Г) запрещен, ведь в таком случае водитель окажется на встречной полосе.
Читаем пункт 10.5 ПДД:
"Поворот необходимо выполнять так, чтобы при выезде с перекрестка проезжих частей транспортное средство не оказалось на полосе встречного движения".
Повернуть налево (Б) или развернуться (А) водитель также без нарушения правил не может, ведь находится в крайней правой полосе движения.
Читаем пункт 10.4 ПДД:
"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".
Таким образом единственной разрешенной траекторией остается движение прямо (В).
Правильный ответ №2
Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:
Читайте Новини.LIVE!