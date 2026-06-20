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Головна Авто Каверзний тест ПДР: кого з пасажирів може підібрати таксист

Каверзний тест ПДР: кого з пасажирів може підібрати таксист

Ua ru
Дата публікації: 20 червня 2026 19:40
Каверзний тест ПДР: кого з пасажирів може підібрати таксист
Схеми зупинки таксі. Малюнок: За! Правилами

Задача на знання вимог заборонних дорожніх знаків та з теми про зупинку та стоянку. Водій таксі вибирає пасажирів: або чоловіка праворуч, або жінку ліворуч. Біля кого він має право зупинитися для посадки у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Біля чоловіка праворуч.
  2. Біля жінки ліворуч.
  3. Може зупинитися біля обох.
  4. Не має права зупинятися у позначених місцях.

Розбір задачі

Тест ПДР: де можна зупинитися

Знак 3.34 "Зупинку заборонено", який встановлений з правого боку вулиці, забороняє зупинку і стоянку транспортних засобів, окрім таксі, що здійснює посадку або висадку пасажирів.

Згідно з пунктом 15.3 ПДР, у населених пунктах зупинка і стоянка транспортних засобів на лівому боці дороги, що має по одній смузі для руху в кожному напрямку, забороняються, якщо посередині дороги є трамвайні колії.

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Таким чином таксист має право підібрати лише чоловіка.

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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