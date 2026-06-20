Каверзний тест ПДР: кого з пасажирів може підібрати таксист

Схеми зупинки таксі. Малюнок: За! Правилами

Задача на знання вимог заборонних дорожніх знаків та з теми про зупинку та стоянку. Водій таксі вибирає пасажирів: або чоловіка праворуч, або жінку ліворуч. Біля кого він має право зупинитися для посадки у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Біля чоловіка праворуч. Біля жінки ліворуч. Може зупинитися біля обох. Не має права зупинятися у позначених місцях.

Розбір задачі

Знак 3.34 "Зупинку заборонено", який встановлений з правого боку вулиці, забороняє зупинку і стоянку транспортних засобів, окрім таксі, що здійснює посадку або висадку пасажирів.

Згідно з пунктом 15.3 ПДР, у населених пунктах зупинка і стоянка транспортних засобів на лівому боці дороги, що має по одній смузі для руху в кожному напрямку, забороняються, якщо посередині дороги є трамвайні колії.

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Таким чином таксист має право підібрати лише чоловіка.

Правильна відповідь №1

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