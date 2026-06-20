Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Каверзный тест ПДД: кого из пассажиров может подобрать таксист

Каверзный тест ПДД: кого из пассажиров может подобрать таксист

Ua ru
Дата публикации 20 июня 2026 19:40
Каверзный тест ПДД: кого из пассажиров может подобрать таксист
Схемы остановки такси. Рисунок: За! Правилами

Задача на знание требований запрещающих дорожных знаков и по теме об остановке и стоянке. Водитель такси выбирает пассажиров: либо мужчину справа, либо женщину слева. У кого он имеет право остановиться для посадки в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Рядом с мужчиной справа.
  2. Рядом с женщиной слева.
  3. Может остановиться возле обоих.
  4. Не имеет права останавливаться в обозначенных местах.

Разбор задачи

Тест ПДР: де можна зупинитися

Знак 3.34 "Остановка запрещена", установленный с правой стороны улицы, запрещает остановку и стоянку транспортных средств, кроме такси, осуществляющего посадку или высадку пассажиров.

Согласно пункту 15.3 ПДД, в населенных пунктах остановка и стоянка транспортных средств на левой стороне дороги, имеющей по одной полосе движения в каждом направлении, запрещены, если посередине дороги находятся трамвайные пути.

Читайте также:

Таким образом, таксист имеет право подобрать только мужчину.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации