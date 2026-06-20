Каверзный тест ПДД: кого из пассажиров может подобрать таксист
Задача на знание требований запрещающих дорожных знаков и по теме об остановке и стоянке. Водитель такси выбирает пассажиров: либо мужчину справа, либо женщину слева. У кого он имеет право остановиться для посадки в ситуации, изображенной на рисунке?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Рядом с мужчиной справа.
- Рядом с женщиной слева.
- Может остановиться возле обоих.
- Не имеет права останавливаться в обозначенных местах.
Разбор задачи
Знак 3.34 "Остановка запрещена", установленный с правой стороны улицы, запрещает остановку и стоянку транспортных средств, кроме такси, осуществляющего посадку или высадку пассажиров.
Согласно пункту 15.3 ПДД, в населенных пунктах остановка и стоянка транспортных средств на левой стороне дороги, имеющей по одной полосе движения в каждом направлении, запрещены, если посередине дороги находятся трамвайные пути.
Таким образом, таксист имеет право подобрать только мужчину.
Правильный ответ №1
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