Тест ПДД на сложном перекрестке: кто кого пропускает

Тест ПДД на сложном перекрестке: кто кого пропускает

Дата публикации 27 мая 2026 20:40
Схема движения ТС на перекрестке. Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о проезде перекрестков. На перекрестке водитель трамвая, велосипедист и водитель синего автомобиля намерены двигаться прямо, а водитель серой машины поворачивает налево. На участке отсутствуют светофоры, регулировщик, а также знаки приоритета. То есть имеем дело с нерегулируемым перекрестком равнозначных дорог. Кому обязан уступить дорогу водитель серого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Правильный ответ на задание дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Только трамваю.
  2. Трамваю и велосипедисту.
  3. Только велосипедисту.
  4. Трамваю и синему автомобилю.
  5. Должен дать дорогу всем.
  6. Не должен давать дорогу никому.

Разбор задачи

На нерегулируемом перекрестке равнозначных дорог движение регламентируется правилами общего разъезда. Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерегулируемого транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение.

На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Таким образом водитель серого авто обязан пропустить трамвай. Велосипедист приближается с правой стороны к серому авто. Поэтому серая машина должна уступить дорогу еще и велосипедисту.

Серое авто, в свою очередь, приближается с правой стороны к водителю синего автомобиля. Поэтому синяя машина проедет перекресток последней.

Правильный ответ №2

Валентин Бандура
Валентин Бандура
