Хитрый тест ПДД на перекрестке: кто проедет последним

Дата публикации 25 мая 2026 20:40
Схема движения ТС на перекрестке. Рисунок: "Керманич"

Задача по теме о проезде перекрестков. На нерегулируемом перекрестке водитель белого автомобиля проезжает прямо, а водители грузовика и трамвая намерены повернуть налево. Кто из них покинет перекресток последним в изображенной на рисунке ситуации?

Разбор задания и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "Керманич".

Варианты ответа

  1. Водитель легкового автомобиля.
  2. Водитель грузового автомобиля.
  3. Водитель трамвая.

Разбор задачи

Тест ПДР: хто проїде останнім

Водитель легкового автомобиля видит перед собой дорожный знак 2.3 "Главная дорога", а водитель трамвая — 2.1 "Уступить дорогу". Итак, водители грузовика и легкового автомобиля движутся по главной дороге, а трамвай находится на второстепенной.

Трамвай имеет преимущество перед безрельсовыми транспортными средствами только на равнозначных перекрестках. В данном же случае водитель трамвая обязан выполнить требования пункта 16.11 ПДД, и пропустить транспорт, движущийся по главной:

"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".

Правильный ответ №3

Валентин Бандура - Редактор
