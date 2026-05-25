Хитрый тест ПДД на перекрестке: кто проедет последним

Задача по теме о проезде перекрестков. На нерегулируемом перекрестке водитель белого автомобиля проезжает прямо, а водители грузовика и трамвая намерены повернуть налево. Кто из них покинет перекресток последним в изображенной на рисунке ситуации?

Водитель легкового автомобиля. Водитель грузового автомобиля. Водитель трамвая.

Водитель легкового автомобиля видит перед собой дорожный знак 2.3 "Главная дорога", а водитель трамвая — 2.1 "Уступить дорогу". Итак, водители грузовика и легкового автомобиля движутся по главной дороге, а трамвай находится на второстепенной.

Трамвай имеет преимущество перед безрельсовыми транспортными средствами только на равнозначных перекрестках. В данном же случае водитель трамвая обязан выполнить требования пункта 16.11 ПДД, и пропустить транспорт, движущийся по главной:

"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".

Правильный ответ №3

