Хитрый тест ПДД на перекрестке: кто проедет последним
Задача по теме о проезде перекрестков. На нерегулируемом перекрестке водитель белого автомобиля проезжает прямо, а водители грузовика и трамвая намерены повернуть налево. Кто из них покинет перекресток последним в изображенной на рисунке ситуации?
Разбор задания и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "Керманич".
Варианты ответа
- Водитель легкового автомобиля.
- Водитель грузового автомобиля.
- Водитель трамвая.
Разбор задачи
Водитель легкового автомобиля видит перед собой дорожный знак 2.3 "Главная дорога", а водитель трамвая — 2.1 "Уступить дорогу". Итак, водители грузовика и легкового автомобиля движутся по главной дороге, а трамвай находится на второстепенной.
Трамвай имеет преимущество перед безрельсовыми транспортными средствами только на равнозначных перекрестках. В данном же случае водитель трамвая обязан выполнить требования пункта 16.11 ПДД, и пропустить транспорт, движущийся по главной:
"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".
Правильный ответ №3
