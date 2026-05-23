Главная Авто Запутанный тест ПДД для внимательных: куда можно продолжить движение

Запутанный тест ПДД для внимательных: куда можно продолжить движение

Дата публикации 23 мая 2026 19:40
Запутанный тест ПДД для внимательных: куда можно продолжить движение
Траектории движения красного авто на перекрестке. Рисунок: "За! Правилами"

Задача по темам о расположении транспортных средств на дороге, о начале движения и изменении его направления и о регулировании дорожного движения. Водитель красного автомобиля имеет четыре варианта продолжения движения: прямо, разворот, поворот направо и поворот налево. В каком направлении он может проехать в изображенной на рисунке ситуации?

Правильный ответ на задание дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Прямо, налево и в обратном направлении.
  2. Направо и в обратном направлении.
  3. Только прямо.
  4. Только в обратном направлении.
  5. Прямо и в обратном направлении.
  6. Только налево.
  7. Все направления разрешены.

Разбор задачи

Тест ПДР: куди може проїхати авто

Сигналы светофора на этом перекрестке разрешают движение во всех направлениях. В то же время установлен знак 3.23 "Поворот налево запрещен", который закреплен на желтом щите, то есть является временным. Требование этого знака противоречит зеленому сигналу светофора с зеленой стрелкой. Но в таких ситуациях, согласно пункту 8.3 ПДД, сигналы светофора отменяют только требования знаков приоритета. На запрещающие знаки сигналы светофора не действуют.

Таким образом водитель красного автомобиля не может повернуть налево, но знак 3.23 не запрещает разворот.

Повернуть направо водителю запрещает пункт 10.4 ПДД, который требует перед поворотом заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении. А красное авто находится на левой полосе.

Если водитель поедет прямо, то нарушит пункт 11.2 ПДД, который требует на дорогах, имеющих две и более полос для движения в одном направлении, двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части, кроме случаев, когда выполняется опережение, объезд или перестроение перед поворотом налево или разворотом. Правая полоса абсолютно свободна.

Правильный ответ №4

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
