Україна
Главная Авто Сложный тест ПДД: кто нарушил правила и стал причиной ДТП

Сложный тест ПДД: кто нарушил правила и стал причиной ДТП

Дата публикации 17 марта 2026 20:40
Сложный тест ПДД: кто нарушил правила и стал причиной ДТП
Схема ДТП на перекрестке. Рисунок: Exist.ua

Задача по теме о проезде перекрестков и очередность движения по сигналам светофора. Кто из водителей виноват в дорожно-транспортном происшествии в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

Реклама
Варианты ответа

  1. Водитель белого автомобиля.
  2. Водитель красного автомобиля.
  3. Оба водителя виноваты.

Разбор задачи

Тест ПДР: хто порушник

На перекрестке водитель белого автомобиля поворачивает направо по сигналу зеленой стрелочки, включенной в дополнительной секции светофора при основном красном свете. В то же время водитель красного автомобиля выполняет разворот на перекрещенной дороге.

Читаем пункт 16.9 ПДД:

"При движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений".

Водитель белого автомобиля был обязан пропустить синюю машину.

Правильный ответ №1

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
