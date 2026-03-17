Сложный тест ПДД: кто нарушил правила и стал причиной ДТП

Схема ДТП на перекрестке. Рисунок: Exist.ua

Задача по теме о проезде перекрестков и очередность движения по сигналам светофора. Кто из водителей виноват в дорожно-транспортном происшествии в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

Варианты ответа

Водитель белого автомобиля. Водитель красного автомобиля. Оба водителя виноваты.

Разбор задачи

На перекрестке водитель белого автомобиля поворачивает направо по сигналу зеленой стрелочки, включенной в дополнительной секции светофора при основном красном свете. В то же время водитель красного автомобиля выполняет разворот на перекрещенной дороге.

Читаем пункт 16.9 ПДД:

"При движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений".

Водитель белого автомобиля был обязан пропустить синюю машину.

Правильный ответ №1

