Сложный тест ПДД: кто нарушил правила и стал причиной ДТП
Задача по теме о проезде перекрестков и очередность движения по сигналам светофора. Кто из водителей виноват в дорожно-транспортном происшествии в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал Exist.ua.
Варианты ответа
- Водитель белого автомобиля.
- Водитель красного автомобиля.
- Оба водителя виноваты.
Разбор задачи
На перекрестке водитель белого автомобиля поворачивает направо по сигналу зеленой стрелочки, включенной в дополнительной секции светофора при основном красном свете. В то же время водитель красного автомобиля выполняет разворот на перекрещенной дороге.
Читаем пункт 16.9 ПДД:
"При движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений".
Водитель белого автомобиля был обязан пропустить синюю машину.
Правильный ответ №1
