Головна Авто Складний тест ПДР: хто порушив правила та спричинив ДТП

Складний тест ПДР: хто порушив правила та спричинив ДТП

Дата публікації: 17 березня 2026 20:40
Схема ДТП на перехресті. Малюнок: Exist.ua

Задача з теми про проїзд перехресть та черговість руху за сигналами світлофора. Хто з водіїв винуватий в дорожньо-транспортній пригоді у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Водій білого автомобіля.
  2. Водій червоного автомобіля.
  3. Обидва водії винуваті.

Розбір задачі

Тест ПДР: хто порушник

На перехресті водій білого автомобіля повертає праворуч за сигналом зеленої стрілочки, увімкненій у додатковій секції світлофора при основному червоному світлі. Водночас водій червоного автомобіля виконує розворот на перехрещеній дорозі.

Читаємо пункт 16.9 ПДР:

"Під час руху в напрямку стрілки, ввімкнутої в додатковій секції одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків".

Водій білого автомобіля був зобовʼязаний пропустити синю машину.

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

Валентин Бандура - Редактор
Валентин Бандура
