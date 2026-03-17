Складний тест ПДР: хто порушив правила та спричинив ДТП
Задача з теми про проїзд перехресть та черговість руху за сигналами світлофора. Хто з водіїв винуватий в дорожньо-транспортній пригоді у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал Exist.ua.
Варіанти відповіді
- Водій білого автомобіля.
- Водій червоного автомобіля.
- Обидва водії винуваті.
Розбір задачі
На перехресті водій білого автомобіля повертає праворуч за сигналом зеленої стрілочки, увімкненій у додатковій секції світлофора при основному червоному світлі. Водночас водій червоного автомобіля виконує розворот на перехрещеній дорозі.
Читаємо пункт 16.9 ПДР:
"Під час руху в напрямку стрілки, ввімкнутої в додатковій секції одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків".
Водій білого автомобіля був зобовʼязаний пропустити синю машину.
Правильна відповідь №1
Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:
