Тест ПДР на пріоритет: хто має дати дорогу на перехресті?

Схема руху авто та трактора на рівнозначному перехресті. Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про проїзд перехресть. Хто з водіїв зобовʼязаний дати дорогу у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Водій автомобіля. Водій трактора.

Розбір задачі

На нерегульованому перехресті відсутні дорожні знаки пріоритету, а обидві дороги мають однакове покриття. Згідно з пунктом 1.10 ПДР, головна дорога — це дорога, позначена знаками пріоритету, або дорога з покриттям відносно ґрунтової. Позаяк покриття однакове, це перехрестя рівнозначних доріг.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Для водія легкового автомобіля трактор є перешкодою праворуч.

Правильна відповідь №1

