Тест ПДР на пріоритет: хто має дати дорогу на перехресті?

Тест ПДР для розумних водіїв — хто проїде першим
Задача з теми про проїзд перехресть. Хто з водіїв зобовʼязаний дати дорогу у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Водій автомобіля.
- Водій трактора.
Розбір задачі
На нерегульованому перехресті відсутні дорожні знаки пріоритету, а обидві дороги мають однакове покриття. Згідно з пунктом 1.10 ПДР, головна дорога — це дорога, позначена знаками пріоритету, або дорога з покриттям відносно ґрунтової. Позаяк покриття однакове, це перехрестя рівнозначних доріг.
Читаємо пункт 16.12 ПДР:
"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".
Для водія легкового автомобіля трактор є перешкодою праворуч.
Правильна відповідь №1
