Україна
Тест ПДР для розумних водіїв — хто проїде першим

Тест ПДР для розумних водіїв — хто проїде першим

Ua ru
Дата публікації: 9 березня 2026 20:40
Тест ПДР на пріоритет: хто має дати дорогу на перехресті?
Схема руху авто та трактора на рівнозначному перехресті. Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про проїзд перехресть. Хто з водіїв зобовʼязаний дати дорогу у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Водій автомобіля.
  2. Водій трактора.

Розбір задачі

Тест ПДР: хто проїде першим

На нерегульованому перехресті відсутні дорожні знаки пріоритету, а обидві дороги мають однакове покриття. Згідно з пунктом 1.10 ПДР, головна дорога — це дорога, позначена знаками пріоритету, або дорога з покриттям відносно ґрунтової. Позаяк покриття однакове, це перехрестя рівнозначних доріг.

Читаємо пункт 16.12 ПДР

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Для водія легкового автомобіля трактор є перешкодою праворуч.

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

Валентин Бандура
Автор:
Валентин Бандура
