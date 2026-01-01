Тест ПДР: чи завжди потрібно зупинятися перед знаком STOP?

Треба зупинитися? Фото: Exist.ua

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про регулювання дорожнього руху. Чи потрібно водію зупинитися на вимогу знаку STOP у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Варіанти відповіді

Треба зупинитися. Не треба зупинятися.

Розбір задачі

Якщо знак 2.2 "Проїзд без зупинки заборонено" встановлений перед залізничним переїздом, що не охороняється та не обладнаний світлофорною сигналізацією, водій повинен зупинитися перед стоп-лінією, а за її відсутності — перед цим знаком.

У зображеній ситуації видно, що переїзд обладнаний світлофорною сигналізацією.

Читаємо пункт 8.7.6 ПДР:

"Для регулювання руху на залізничних переїздах використовуються світлофори з двома червоними сигналами або одним біло-місячним і двома червоними, які мають такі значення: миготливі червоні сигнали забороняють рух транспортних засобів через переїзд; миготливий біло-місячний сигнал показує, що сигналізація справна і не забороняє руху транспортних засобів".

Наразі на світлофорі увімкнений миготливий біло-місячний сигнал.

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

2.2 "Проїзд без зупинки заборонено" є знаком пріоритету, тому світлофор анулює його дію у зображеній ситуації.

Правильна відповідь

№2

