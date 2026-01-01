Відео
Каверзний тест ПДР — чи потрібно водію зупинитися

Дата публікації: 1 січня 2026 20:40
Тест ПДР: чи завжди потрібно зупинятися перед знаком STOP?
Треба зупинитися? Фото: Exist.ua

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про регулювання дорожнього руху. Чи потрібно водію зупинитися на вимогу знаку STOP у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Варіанти відповіді

  1. Треба зупинитися.
  2. Не треба зупинятися.

Розбір задачі

Тест з ПДР: як має вчинити водій на переїзді?

Якщо знак 2.2 "Проїзд без зупинки заборонено" встановлений перед залізничним переїздом, що не охороняється та не обладнаний світлофорною сигналізацією, водій повинен зупинитися перед стоп-лінією, а за її відсутності — перед цим знаком.

У зображеній ситуації видно, що переїзд обладнаний світлофорною сигналізацією.

Читаємо пункт 8.7.6 ПДР:

"Для регулювання руху на залізничних переїздах використовуються світлофори з двома червоними сигналами або одним біло-місячним і двома червоними, які мають такі значення: миготливі червоні сигнали забороняють рух транспортних засобів через переїзд; миготливий біло-місячний сигнал показує, що сигналізація справна і не забороняє руху транспортних засобів".

Наразі на світлофорі увімкнений миготливий біло-місячний сигнал.

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

2.2 "Проїзд без зупинки заборонено" є знаком пріоритету, тому світлофор анулює його дію у зображеній ситуації.

Правильна відповідь

№2

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
