Тест ПДР: чи завжди потрібно зупинятися перед знаком STOP?

Каверзний тест ПДР — чи потрібно водію зупинитися
Задача на знання дорожніх знаків та з теми про регулювання дорожнього руху. Чи потрібно водію зупинитися на вимогу знаку STOP у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал Exist.ua.
Варіанти відповіді
- Треба зупинитися.
- Не треба зупинятися.
Розбір задачі
Якщо знак 2.2 "Проїзд без зупинки заборонено" встановлений перед залізничним переїздом, що не охороняється та не обладнаний світлофорною сигналізацією, водій повинен зупинитися перед стоп-лінією, а за її відсутності — перед цим знаком.
У зображеній ситуації видно, що переїзд обладнаний світлофорною сигналізацією.
Читаємо пункт 8.7.6 ПДР:
"Для регулювання руху на залізничних переїздах використовуються світлофори з двома червоними сигналами або одним біло-місячним і двома червоними, які мають такі значення: миготливі червоні сигнали забороняють рух транспортних засобів через переїзд; миготливий біло-місячний сигнал показує, що сигналізація справна і не забороняє руху транспортних засобів".
Наразі на світлофорі увімкнений миготливий біло-місячний сигнал.
Читаємо пункт 8.3 ПДР:
"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".
2.2 "Проїзд без зупинки заборонено" є знаком пріоритету, тому світлофор анулює його дію у зображеній ситуації.
Правильна відповідь
№2
Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:
Читайте Новини.LIVE!