Тест ПДР для досвідчених водіїв: куди дозволений рух авто

Складний тест ПДР — куди дозволений рух авто
Задача на знання дорожніх знаків та часу їхньої дії. В яких напрямках дозволяється проїхати водієві білого автомобіля буднього дня у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Прямо.
- Прямо та у зворотному напрямку.
- Праворуч та ліворуч.
- У зворотному напрямку.
- Прямо, праворуч та ліворуч.
- Усі напрямки дозволені.
Розбір задачі
Для розв’язання задачі потрібно розібратися у комбінації встановлених знаків. Знак 3.1 "Рух заборонено" забороняє рух у зазначеному напрямку. Табличка 7.3.3 "Напрямок дії", встановлена під основним знаком, уточнює, що заборона стосується поворотів праворуч та ліворуч. Табличка 7.4.1 "Час дії" є ключовим елементом завдання. Вона вказує, що заборона, встановлена іншими знаками, діє виключно у суботу, неділю та святкові дні.
Отже, у будній день водієві білого автомобіля дозволяється рух у будь-якому напрямку з запропонованих.
Правильна відповідь
№6
