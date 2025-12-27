Тест ПДР для досвідчених водіїв: куди дозволений рух авто

Куди можна? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків та часу їхньої дії. В яких напрямках дозволяється проїхати водієві білого автомобіля буднього дня у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Прямо. Прямо та у зворотному напрямку. Праворуч та ліворуч. У зворотному напрямку. Прямо, праворуч та ліворуч. Усі напрямки дозволені.

Розбір задачі

Для розв’язання задачі потрібно розібратися у комбінації встановлених знаків. Знак 3.1 "Рух заборонено" забороняє рух у зазначеному напрямку. Табличка 7.3.3 "Напрямок дії", встановлена під основним знаком, уточнює, що заборона стосується поворотів праворуч та ліворуч. Табличка 7.4.1 "Час дії" є ключовим елементом завдання. Вона вказує, що заборона, встановлена іншими знаками, діє виключно у суботу, неділю та святкові дні.

Отже, у будній день водієві білого автомобіля дозволяється рух у будь-якому напрямку з запропонованих.

Правильна відповідь

№6

