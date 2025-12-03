Тест ПДР: чи дозволений розворот водію сірого авто

Так можна? Фото: Exist.ua

Задача з теми про рух по автомагістралях і дорогах для автомобілів. Чи дозволений розворот водієві сірого автомобіля у технологічних розривах розділювальної смуги на автомагістралі у зображеній на малюнку ситуації?

Варіанти відповіді

Дозволений. Дозволений, якщо не заважає зустрічному транспорту. Заборонений

Розбір задачі

Водій сірого автомобіля має намір виконати розворот у технологічних розривах розділювальної смуги на автомагістралі. По відбитках протекторів на асфальті видно, що розворот там виконують багато і часто й інші водії.

Читаємо пункт 27.2 ПДР:

"На автомагістралях і дорогах для автомобілів забороняється: рух тракторів, самохідних машин і механізмів; рух вантажних транспортних засобів із дозволеною максимальною масою понад 3,5 т поза першою і другою смугами руху (за винятком повороту ліворуч чи розвороту на дорогах для автомобілів); зупинка поза спеціальними місцями для стоянки, позначеними дорожніми знаками 5.42.1 "Місце для стоянки", 5.42.2 "Місце для стоянки", 5.42.3 "Місце для стоянки", 5.43 "Зона стоянки" або 6.15 "Місце відпочинку"; розворот і в’їзд у технологічні розриви розділювальної смуги; рух заднім ходом; навчальна їзда".

Правильна відповідь

№3

