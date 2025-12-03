Тест ПДД: разрешен ли разворот водителю серого авто

Так можно? Фото: Exist.ua

Задача по теме о движении по автомагистралям и дорогам для автомобилей. Разрешен ли разворот водителю серого автомобиля в технологических разрывах разделительной полосы на автомагистрали в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

Варианты ответа

Разрешен. Разрешен, если не мешает встречному транспорту. Запрещен.

Разбор задачи

Водитель серого автомобиля намерен выполнить разворот в технологических разрывах разделительной полосы на автомагистрали. По отпечаткам протекторов на асфальте видно, что разворот там выполняют многие и часто и другие водители.

Читаем пункт 27.2 ПДД:

"На автомагистралях и дорогах для автомобилей запрещается: движение тракторов, самоходных машин и механизмов; движение грузовых транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 т вне первой и второй полос движения (за исключением поворота налево или разворота на дорогах для автомобилей); остановка вне специальных мест для стоянки, обозначенных дорожными знаками 5.42.1 "Место для стоянки", 5.42.2 "Место для стоянки", 5.42.3 "Место для стоянки", 5.43 "Зона стоянки" или 6.15 "Место отдыха"; разворот и въезд в технологические разрывы разделительной полосы; движение задним ходом; учебная езда".

Правильный ответ

№3

