Тест ПДР для уважних: хто дасть дорогу трамваю на перехресті

Хто пропустить трамвай? Малюнок: "Автомобілі, дороги, правила дорожнього руху (ПДР України)"

Задача з теми про проїзд перехресть. Хто з водіїв транспортних засобів зобов’язаний пропустити трамвай у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала спільнота "Автомобілі, дороги, правила дорожнього руху (ПДР України)".

Реклама

Читайте також:

Варіанти відповіді

Водій сірого автомобіля. Водій сірого автомобіля та велосипедист. Усі ТЗ мають дати дорогу трамваю. Ніхто не зобов’язаний поступатися трамваю.

Розбір задачі

На перехресті водії трамвая та жовтої машини повертають ліворуч, а водій сірого автомобіля та велосипедист проїжджають прямо.

Згідно зі знаками пріоритету 2.3 "Головна дорога", 7.8 "Напрямок головної дороги" та 2.1 "Дати дорогу", на головній дорозі перебувають велосипедист та жовта машина, які роз’їдуться першими.

Читаємо пункт 16.11 ПДР:

"На перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається другорядною дорогою, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин по головній дорозі, незалежно від напрямку їх подальшого руху".

Пріоритет у зображеній ситуації у велосипедиста, адже він прямує прямо та є для жовтого авто перешкодою праворуч.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч".

На другорядних дорогах знаходяться водії сірого автомобіля та трамваю.

Знову читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На будь-якому нерегульованому перехресті трамвай, незалежно від напрямку його подальшого руху, має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що наближаються до нього рівнозначною дорогою".

Отже, єдиним, хто має пропустити трамвай є водій сірого автомобіля.

Правильна відповідь

№1

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: