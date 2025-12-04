Тест ПДД для внимательных: кто уступит дорогу трамваю на перекрестке

Кто пропустит трамвай? Рисунок: "Автомобили, дороги, правила дорожного движения (ПДД Украины)"

Задача по теме о проезде перекрестков. Кто из водителей транспортных средств обязан пропустить трамвай в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложило сообщество "Автомобили, дороги, правила дорожного движения (ПДД Украины)".

Варианты ответа

Водитель серого автомобиля. Водитель серого автомобиля и велосипедист. Все ТС должны уступить дорогу трамваю. Никто не обязан уступать дорогу трамваю.

Разбор задачи

На перекрестке водители трамвая и желтой машины поворачивают налево, а водитель серого автомобиля и велосипедист проезжают прямо.

Согласно знакам приоритета 2.3 "Главная дорога", 7.8 "Направление главной дороги" и 2.1 "Уступить дорогу", на главной дороге находятся велосипедист и желтая машина, которые разъедутся первыми.

Читаем пункт 16.11 ПДД:

"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".

Приоритет в изображенной ситуации у велосипедиста, ведь он направляется прямо и является для желтого авто препятствием справа.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа".

На второстепенных дорогах находятся водители серого автомобиля и трамвая.

Снова читаем пункт 16.12 ПДД:

"На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге".

Итак, единственным, кто должен пропустить трамвай является водитель серого автомобиля.

Правильный ответ

№1

