Тест ПДД: кто из водителей нарушает правила на дороге

Кто нарушитель? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Кто из водителей автомобилей нарушает правила в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Водитель синего автомобиля. Водитель красного автомобиля. Оба водителя нарушают правила. Оба водителя правил не нарушают.

Разбор задачи

Серая машина стоит с включенными аварийными огнями, а водители синего и красного автомобилей поворачивают направо. На участке дороги есть полоса для торможения, о чем свидетельствует знак 5.20.2 "Начало дополнительной полосы". Эта дополнительная полоса является одновременно и полосой для разгона водителя красной машины.

Читаем пункт 10.8 ПДД:

"Если в месте съезда с дороги есть полоса торможения, водитель, который намерен повернуть на другую дорогу, должен своевременно перестроиться на эту полосу и снижать скорость только на ней. Если в месте въезда на дорогу есть полоса разгона, водитель должен двигаться по ней и вливаться в транспортный поток, давая дорогу транспортным средствам, движущимся по этой дороге".

Водитель красного авто намерен проигнорировать полосу для разгона, и сразу выехать на дорогу, что является нарушением.

Водитель синего автомобиля находится на левой полосе, а, согласно пункту 10.4 ПДД, должен поворачивать направо из соответствующего крайнего положения. Но физически поступить он так не может из-за препятствия, созданного поломанным серым авто.

Читаем пункт 10.6 ПДД:

"Если транспортное средство из-за своих габаритов или других причин не может выполнить поворот или разворот из соответствующего крайнего положения, разрешается отступить от требований пункта 10.4 настоящих Правил, если это не противоречит требованиям запрещающих или приказных дорожных знаков, дорожной разметки и не создаст опасности или препятствий другим участникам движения".

Правильный ответ

№2

