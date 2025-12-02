Відео
Каверзний тест ПДР — хто порушує правила

Каверзний тест ПДР — хто порушує правила

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 19:45
Тест ПДР: хто з водіїв порушує правила на дорозі
Хто порушник? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Хто з водіїв автомобілів порушує правила у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Водій синього автомобіля.
  2. Водій червоного автомобіля.
  3. Обидва водії порушують правила.
  4. Обидва водії правил не порушують.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто порушник?

Сіра машина стоїть з увімкненими аварійними вогнями, а водії синього та червоного автомобілів повертають праворуч. На ділянці дороги є смуга для гальмування, про що свідчить знак 5.20.2 "Початок додаткової смуги". Ця додаткова смуга є водночас й смугою для розгону водія червоної автівки.

Читаємо пункт 10.8 ПДР:

"Якщо в місці з'їзду з дороги є смуга гальмування, водій, який має намір повернути на іншу дорогу, повинен своєчасно перестроїтися на цю смугу і знижувати швидкість тільки на ній. Якщо в місці в'їзду на дорогу є смуга розгону, водій має рухатися по ній і вливатися в транспортний потік, даючи дорогу транспортним засобам, що рухаються цією дорогою".

Водій червоного авто має намір проігнорувати смугу для розгону, й одразу виїхати на дорогу, що є порушенням.

Водій синього автомобіля знаходиться на лівій смузі, а, згідно з пунктом 10.4 ПДР, має повертати праворуч з відповідного крайнього положення. Але фізично вчинити він так не може через перешкоду, створену поламаним сірим авто.

Читаємо пункт 10.6 ПДР:

"Якщо транспортний засіб через свої габарити або інші причини не може виконати поворот чи розворот з відповідного крайнього положення, дозволяється відступити від вимог пункту 10.4 цих Правил, якщо це не суперечить вимогам заборонних чи наказових дорожніх знаків, дорожньої розмітки та не створить небезпеки чи перешкод іншим учасникам руху".

Правильна відповідь

№2

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
