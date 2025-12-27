Тест ПДД для опытных водителей: куда разрешено движение авто

Сложный тест ПДД — куда разрешено движение авто
Задача на знание дорожных знаков и времени их действия. В каких направлениях разрешается проехать водителю белого автомобиля в будний день в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Прямо.
- Прямо и в обратном направлении.
- Направо и налево.
- В обратном направлении.
- Прямо, направо и налево.
- Все направления разрешены.
Разбор задачи
Для решения задачи нужно разобраться в комбинации установленных знаков. Знак 3.1 "Движение запрещено" запрещает движение в указанном направлении. Табличка 7.3.3 "Направление действия", установленная под основным знаком, уточняет, что запрет касается поворотов направо и налево. Табличка 7.4.1 "Время действия" является ключевым элементом задачи. Она указывает, что запрет, установленный другими знаками, действует исключительно в субботу, воскресенье и праздничные дни.
Итак, в будний день водителю белого автомобиля разрешается движение в любом направлении из предложенных.
Правильный ответ
№6
