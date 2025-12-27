Видео
Сложный тест ПДД — куда разрешено движение авто

Сложный тест ПДД — куда разрешено движение авто

Ua ru
Дата публикации 27 декабря 2025 12:40
Тест ПДД для опытных водителей: куда разрешено движение авто
Куда можно? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание дорожных знаков и времени их действия. В каких направлениях разрешается проехать водителю белого автомобиля в будний день в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Варианты ответа

  1. Прямо.
  2. Прямо и в обратном направлении.
  3. Направо и налево.
  4. В обратном направлении.
  5. Прямо, направо и налево.
  6. Все направления разрешены.

Разбор задачи

Для решения задачи нужно разобраться в комбинации установленных знаков. Знак 3.1 "Движение запрещено" запрещает движение в указанном направлении. Табличка 7.3.3 "Направление действия", установленная под основным знаком, уточняет, что запрет касается поворотов направо и налево. Табличка 7.4.1 "Время действия" является ключевым элементом задачи. Она указывает, что запрет, установленный другими знаками, действует исключительно в субботу, воскресенье и праздничные дни.

Тест з ПДР: куди може проїхати водій?

Итак, в будний день водителю белого автомобиля разрешается движение в любом направлении из предложенных.

Правильный ответ

№6

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
