Тест ПДД: всегда ли нужно останавливаться перед знаком STOP?

Надо остановиться?

Задача на знание дорожных знаков и по теме о регулировании дорожного движения. Нужно ли водителю остановиться по требованию знака STOP в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

Варианты ответа

Надо остановиться. Не надо останавливаться.

Разбор задачи

Если знак 2.2 "Проезд без остановки запрещен" установлен перед неохраняемым железнодорожным переездом, который не оборудован светофорной сигнализацией, водитель должен остановиться перед стоп-линией, а при ее отсутствии — перед этим знаком.

В изображенной ситуации видно, что переезд оборудован светофорной сигнализацией.

Читаем пункт 8.7.6 ПДД:

"Для регулирования движения на железнодорожных переездах используются светофоры с двумя красными сигналами или одним бело-лунным и двумя красными, которые имеют следующие значения: мигающие красные сигналы запрещают движение транспортных средств через переезд; мигающий бело-лунный сигнал показывает, что сигнализация исправна и не запрещает движения транспортных средств".

Сейчас на светофоре включен мигающий бело-лунный сигнал.

Читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".

2.2 "Проезд без остановки запрещен" является знаком приоритета, поэтому светофор аннулирует его действие в изображенной ситуации.

Правильный ответ

№2

