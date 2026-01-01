Тест ПДД: всегда ли нужно останавливаться перед знаком STOP?

Каверзный тест ПДД — нужно ли водителю остановиться
Задача на знание дорожных знаков и по теме о регулировании дорожного движения. Нужно ли водителю остановиться по требованию знака STOP в изображенной на рисунке ситуации?
Варианты ответа
- Надо остановиться.
- Не надо останавливаться.
Разбор задачи
Если знак 2.2 "Проезд без остановки запрещен" установлен перед неохраняемым железнодорожным переездом, который не оборудован светофорной сигнализацией, водитель должен остановиться перед стоп-линией, а при ее отсутствии — перед этим знаком.
В изображенной ситуации видно, что переезд оборудован светофорной сигнализацией.
Читаем пункт 8.7.6 ПДД:
"Для регулирования движения на железнодорожных переездах используются светофоры с двумя красными сигналами или одним бело-лунным и двумя красными, которые имеют следующие значения: мигающие красные сигналы запрещают движение транспортных средств через переезд; мигающий бело-лунный сигнал показывает, что сигнализация исправна и не запрещает движения транспортных средств".
Сейчас на светофоре включен мигающий бело-лунный сигнал.
Читаем пункт 8.3 ПДД:
"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".
2.2 "Проезд без остановки запрещен" является знаком приоритета, поэтому светофор аннулирует его действие в изображенной ситуации.
Правильный ответ
№2
