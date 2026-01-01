Видео
Каверзный тест ПДД — нужно ли водителю остановиться

Каверзный тест ПДД — нужно ли водителю остановиться

1 января 2026
Тест ПДД: всегда ли нужно останавливаться перед знаком STOP?
Фото: Exist.ua

Задача на знание дорожных знаков и по теме о регулировании дорожного движения. Нужно ли водителю остановиться по требованию знака STOP в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

Варианты ответа

  1. Надо остановиться.
  2. Не надо останавливаться.

Разбор задачи

Тест з ПДР: як має вчинити водій на переїзді?

Если знак 2.2 "Проезд без остановки запрещен" установлен перед неохраняемым железнодорожным переездом, который не оборудован светофорной сигнализацией, водитель должен остановиться перед стоп-линией, а при ее отсутствии — перед этим знаком.

В изображенной ситуации видно, что переезд оборудован светофорной сигнализацией.

Читаем пункт 8.7.6 ПДД:

"Для регулирования движения на железнодорожных переездах используются светофоры с двумя красными сигналами или одним бело-лунным и двумя красными, которые имеют следующие значения: мигающие красные сигналы запрещают движение транспортных средств через переезд; мигающий бело-лунный сигнал показывает, что сигнализация исправна и не запрещает движения транспортных средств".

Сейчас на светофоре включен мигающий бело-лунный сигнал.

Читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".

2.2 "Проезд без остановки запрещен" является знаком приоритета, поэтому светофор аннулирует его действие в изображенной ситуации.

Правильный ответ

№2

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
