Україна
Тест по ПДД на круге — кого пропустит красное авто

Дата публикации 26 декабря 2025 20:40
Тест ПДД: имеет ли преимущество красное авто на круговом перекрестке?
У кого приоритет? Рисунок: "ПДД Украины, автомобили, дороги"

Задача по теме о проезде перекрестков. Как должен поступить водитель красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложило сообщество "ПДД Украины, автомобили, дороги".

Варианты ответа

  1. Должен пропустить грузовик.
  2. Должен пропустить грузовик и трактор.
  3. Должен проехать первым.

Разбор задачи

Тест ПДР: хто кого пропускає на круговому перехресті?

Водитель красного автомобиля намерен заехать на круговой перекресток обозначенный дорожным знаком 4.10 "Круговое движение".

Неопытные водители часто ошибаются, когда считают, что у красного автомобиля есть преимущество перед обоими транспортными средствами (грузовиком и трактором), поскольку он является для них "помехой справа", и ссылаются на пункт 16.12 ПДД. Но этот пункт нужно читать внимательнее:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение.

Преимущество в движении на нерегулируемых перекрестках, где организовано круговое движение и которые обозначены дорожным знаком 4.10, предоставляется транспортным средствам, которые уже движутся по кругу".

Правильный ответ

№2

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
