Тест ПДД: имеет ли преимущество красное авто на круговом перекрестке?

Тест по ПДД на круге — кого пропустит красное авто
Задача по теме о проезде перекрестков. Как должен поступить водитель красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?
Варианты ответа
- Должен пропустить грузовик.
- Должен пропустить грузовик и трактор.
- Должен проехать первым.
Разбор задачи
Водитель красного автомобиля намерен заехать на круговой перекресток обозначенный дорожным знаком 4.10 "Круговое движение".
Неопытные водители часто ошибаются, когда считают, что у красного автомобиля есть преимущество перед обоими транспортными средствами (грузовиком и трактором), поскольку он является для них "помехой справа", и ссылаются на пункт 16.12 ПДД. Но этот пункт нужно читать внимательнее:
"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение.
Преимущество в движении на нерегулируемых перекрестках, где организовано круговое движение и которые обозначены дорожным знаком 4.10, предоставляется транспортным средствам, которые уже движутся по кругу".
Правильный ответ
№2
