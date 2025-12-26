Відео
Відео

Тест з ПДР на колі — кого пропустить червоне авто

Дата публікації: 26 грудня 2025 20:40
Тест ПДР: чи має перевагу червоне авто на круговому перехресті?
У кого пріоритет? Малюнок: "ПДР України, автомобілі, дороги"

Задача з теми про проїзд перехресть. Як повинен вчинити водій червоного автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала спільнота "ПДР України, автомобілі, дороги".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Має пропустити вантажівку.
  2. Має пропустити вантажівку і трактор.
  3. Має проїхати першим.

Розбір задачі

Тест ПДР: хто кого пропускає на круговому перехресті?

Водій червоного автомобіля має намір заїхати на кругове перехрестя позначене дорожнім знаком 4.10 "Круговий рух".

Недосвідчені водії часто помиляються, коли вважають, що у червоного автомобіля є перевага перед обома транспортними засобами (вантажівкою та трактором), позаяк він є для них "перешкодою праворуч", та посилаються на пункт 16.12 ПДР. Але цей пункт потрібно читати уважніше:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух.

Перевага в русі на нерегульованих перехрестях, де організовано круговий рух і які позначені дорожнім знаком 4.10 надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу".

Правильна відповідь

№2

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
