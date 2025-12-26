Тест ПДР: чи має перевагу червоне авто на круговому перехресті?

Тест з ПДР на колі — кого пропустить червоне авто
Задача з теми про проїзд перехресть. Як повинен вчинити водій червоного автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонувала спільнота "ПДР України, автомобілі, дороги".
Варіанти відповіді
- Має пропустити вантажівку.
- Має пропустити вантажівку і трактор.
- Має проїхати першим.
Розбір задачі
Водій червоного автомобіля має намір заїхати на кругове перехрестя позначене дорожнім знаком 4.10 "Круговий рух".
Недосвідчені водії часто помиляються, коли вважають, що у червоного автомобіля є перевага перед обома транспортними засобами (вантажівкою та трактором), позаяк він є для них "перешкодою праворуч", та посилаються на пункт 16.12 ПДР. Але цей пункт потрібно читати уважніше:
"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух.
Перевага в русі на нерегульованих перехрестях, де організовано круговий рух і які позначені дорожнім знаком 4.10 надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу".
Правильна відповідь
№2
Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:
Читайте Новини.LIVE!