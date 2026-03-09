Тест ПДД на приоритет: кто должен дать дорогу на перекрестке?

Тест ПДД для умных водителей — кто проедет первым
Задача по теме о проезде перекрестков. Кто из водителей обязан уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель автомобиля.
- Водитель трактора.
Разбор задачи
На нерегулируемом перекрестке отсутствуют дорожные знаки приоритета, а обе дороги имеют одинаковое покрытие. Согласно пункту 1.10 ПДД, главная дорога — это дорога, обозначенная знаками приоритета, или дорога с покрытием относительно грунтовой. Так как покрытие одинаковое, это перекресток равнозначных дорог.
Читаем пункт 16.12 ПДД:
"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".
Для водителя легкового автомобиля трактор является препятствием справа.
Правильный ответ №1
Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:
