Україна
Тест ПДД для умных водителей — кто проедет первым

Дата публикации 9 марта 2026 20:40
Тест ПДД на приоритет: кто должен дать дорогу на перекрестке?
Схема движения авто и трактора на равнозначном перекрестке.

Задача по теме о проезде перекрестков. Кто из водителей обязан уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Водитель автомобиля.
  2. Водитель трактора.

Разбор задачи

Тест ПДР: хто проїде першим

На нерегулируемом перекрестке отсутствуют дорожные знаки приоритета, а обе дороги имеют одинаковое покрытие. Согласно пункту 1.10 ПДД, главная дорога — это дорога, обозначенная знаками приоритета, или дорога с покрытием относительно грунтовой. Так как покрытие одинаковое, это перекресток равнозначных дорог.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Для водителя легкового автомобиля трактор является препятствием справа.

Правильный ответ №1

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
