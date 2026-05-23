Заплутаний тест ПДР для уважних: куди можна продовжити рух

Траєкторії руху червоного авто на перехресті. Малюнок: "За! Правилами"

Задача з тем про розташування транспортних засобів на дорозі, про початок руху та зміну його напрямку та про регулювання дорожнього руху. Водій червоного автомобіля має чотири варіанти продовження руху: прямо, розворот, поворот праворуч та поворот ліворуч. В якому напрямку він може проїхати у зображеній на малюнку ситуації?

Варіанти відповіді

Прямо, ліворуч та у зворотному напрямку. Праворуч та у зворотному напрямку. Лише прямо. Лише у зворотному напрямку. Прямо та у зворотному напрямку. Лише ліворуч. Усі напрямки дозволені.

Розбір задачі

Сигнали світлофора на цьому перехресті дозволяють рух в усіх напрямках. Водночас встановлено знак 3.23 "Поворот ліворуч заборонено", який закріплений на жовтому щиті, тобто є тимчасовим. Вимога цього знаку суперечить зеленому сигналу світлофора з зеленою стрілкою. Але в таких ситуаціях, згідно з пунктом 8.3 ПДР, сигнали світлофора скасовують лише вимоги знаків пріоритету. На заборонні знаки сигнали світлофора не діють.

Таким чином водій червоного автомобіля не може повернути ліворуч, але знак 3.23 не забороняє розворот.

Повернути праворуч водієві забороняє пункт 10.4 ПДР, який вимагає перед поворотом завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку. А червоне авто перебуває на лівій смузі.

Якщо водій поїде прямо, то порушить пункт 11.2 ПДР, який вимагає на дорогах, які мають дві та більше смуг для руху в одному напрямку, рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини, крім випадків, коли виконується випередження, об’їзд або перестроювання перед поворотом ліворуч чи розворотом. Права смуга абсолютно вільна.

Правильна відповідь №4

