Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Заплутаний тест ПДР для уважних: куди можна продовжити рух

Заплутаний тест ПДР для уважних: куди можна продовжити рух

Ua ru
Дата публікації: 23 травня 2026 19:40
Заплутаний тест ПДР для уважних: куди можна продовжити рух
Траєкторії руху червоного авто на перехресті. Малюнок: "За! Правилами"

Задача з тем про розташування транспортних засобів на дорозі, про початок руху та зміну його напрямку та про регулювання дорожнього руху. Водій червоного автомобіля має чотири варіанти продовження руху: прямо, розворот, поворот праворуч та поворот ліворуч. В якому напрямку він може проїхати у зображеній на малюнку ситуації?

Правильну відповідь на завдання дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Прямо, ліворуч та у зворотному напрямку.
  2. Праворуч та у зворотному напрямку.
  3. Лише прямо.
  4. Лише у зворотному напрямку.
  5. Прямо та у зворотному напрямку.
  6. Лише ліворуч.
  7. Усі напрямки дозволені.

Розбір задачі

Тест ПДР: куди може проїхати авто

Сигнали світлофора на цьому перехресті дозволяють рух в усіх напрямках. Водночас встановлено знак 3.23 "Поворот ліворуч заборонено", який закріплений на жовтому щиті, тобто є тимчасовим. Вимога цього знаку суперечить зеленому сигналу світлофора з зеленою стрілкою. Але в таких ситуаціях, згідно з пунктом 8.3 ПДР, сигнали світлофора скасовують лише вимоги знаків пріоритету. На заборонні знаки сигнали світлофора не діють.

Таким чином водій червоного автомобіля не може повернути ліворуч, але знак 3.23 не забороняє розворот.

Читайте також:

Повернути праворуч водієві забороняє пункт 10.4  ПДР, який вимагає перед поворотом завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку. А червоне авто перебуває на лівій смузі.

Якщо водій поїде прямо, то порушить пункт 11.2 ПДР, який вимагає на дорогах, які мають дві та більше смуг для руху в одному напрямку, рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини, крім випадків, коли виконується випередження, об’їзд або перестроювання перед поворотом ліворуч чи розворотом. Права смуга абсолютно вільна.

Правильна відповідь №4

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації