Головна Авто Тест ПДР про рух на дорогах — хто порушує правила

Тест ПДР про рух на дорогах — хто порушує правила

Дата публікації: 13 березня 2026 20:40
Складна задача ПДР: хто порушує правила на дорозі для автомобілів
Трактор та два авто на дорозі. Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про рух по автомагістралях і дорогах для автомобілів. Водій якого транспортного засобу порушує правила у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Водій трактора (рухається прямо).
  2. Водій червоного автомобіля (зупинився).
  3. Водій білого автомобіля (рухається заднім ходом).
  4. Водій трактора і білого автомобіля.
  5. Водії червоного і білого автомобілів.
  6. Всі порушують правила.

Розбір задачі

Тест ПДР: хто порушує правила

Ділянка дороги позначена знаком 5.3 "Дорога для автомобілів". Згідно з пунктом 27.2 ПДР, на дорогах для автомобілів забороняється:

  • рух тракторів, самохідних машин і механізмів;
  • рух заднім ходом;
  • зупинка поза спеціальними місцями, що позначені знаками 5.42.1, 5.42.2 або 6.15.

Отже, у зображеній ситуації правила порушують усі водії.

Правильна відповідь №6

Валентин Бандура - Редактор
Валентин Бандура
