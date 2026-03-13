Складна задача ПДР: хто порушує правила на дорозі для автомобілів

Трактор та два авто на дорозі. Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про рух по автомагістралях і дорогах для автомобілів. Водій якого транспортного засобу порушує правила у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Водій трактора (рухається прямо). Водій червоного автомобіля (зупинився). Водій білого автомобіля (рухається заднім ходом). Водій трактора і білого автомобіля. Водії червоного і білого автомобілів. Всі порушують правила.

Розбір задачі

Ділянка дороги позначена знаком 5.3 "Дорога для автомобілів". Згідно з пунктом 27.2 ПДР, на дорогах для автомобілів забороняється:

рух тракторів, самохідних машин і механізмів;

рух заднім ходом;

зупинка поза спеціальними місцями, що позначені знаками 5.42.1, 5.42.2 або 6.15.

Отже, у зображеній ситуації правила порушують усі водії.

Правильна відповідь №6

