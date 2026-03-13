Складна задача ПДР: хто порушує правила на дорозі для автомобілів

Тест ПДР про рух на дорогах — хто порушує правила
Дата публікації: 13 березня 2026 20:40
Трактор та два авто на дорозі. Малюнок: "За! Правилами"
Задача з теми про рух по автомагістралях і дорогах для автомобілів. Водій якого транспортного засобу порушує правила у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Водій трактора (рухається прямо).
- Водій червоного автомобіля (зупинився).
- Водій білого автомобіля (рухається заднім ходом).
- Водій трактора і білого автомобіля.
- Водії червоного і білого автомобілів.
- Всі порушують правила.
Розбір задачі
Ділянка дороги позначена знаком 5.3 "Дорога для автомобілів". Згідно з пунктом 27.2 ПДР, на дорогах для автомобілів забороняється:
- рух тракторів, самохідних машин і механізмів;
- рух заднім ходом;
- зупинка поза спеціальними місцями, що позначені знаками 5.42.1, 5.42.2 або 6.15.
Отже, у зображеній ситуації правила порушують усі водії.
Правильна відповідь №6
