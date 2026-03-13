Сложная задача ПДД: кто нарушает правила на дороге для автомобилей

Трактор и два авто на дороге. Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о движении по автомагистралям и дорогам для автомобилей. Водитель какого транспортного средства нарушает правила в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Водитель трактора (движется прямо). Водитель красного автомобиля (остановился). Водитель белого автомобиля (движется задним ходом). Водитель трактора и белого автомобиля. Водители красного и белого автомобилей. Все нарушают правила.

Разбор задачи

Участок дороги обозначен знаком 5.3 "Дорога для автомобилей". Согласно пункту 27.2 ПДД, на дорогах для автомобилей запрещается:

движение тракторов, самоходных машин и механизмов;

движение задним ходом;

остановка вне специальных мест, обозначенных знаками 5.42.1, 5.42.2 или 6.15.

Итак, в изображенной ситуации правила нарушают все водители.

Правильный ответ №6

