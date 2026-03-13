Сложная задача ПДД: кто нарушает правила на дороге для автомобилей

Тест ПДД о движении на дорогах — кто нарушает правила
Дата публикации 13 марта 2026 20:40
Трактор и два авто на дороге. Рисунок: "За! Правилами"
Задача по теме о движении по автомагистралям и дорогам для автомобилей. Водитель какого транспортного средства нарушает правила в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель трактора (движется прямо).
- Водитель красного автомобиля (остановился).
- Водитель белого автомобиля (движется задним ходом).
- Водитель трактора и белого автомобиля.
- Водители красного и белого автомобилей.
- Все нарушают правила.
Разбор задачи
Участок дороги обозначен знаком 5.3 "Дорога для автомобилей". Согласно пункту 27.2 ПДД, на дорогах для автомобилей запрещается:
- движение тракторов, самоходных машин и механизмов;
- движение задним ходом;
- остановка вне специальных мест, обозначенных знаками 5.42.1, 5.42.2 или 6.15.
Итак, в изображенной ситуации правила нарушают все водители.
Правильный ответ №6
