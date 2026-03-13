Тест ПДД о движении на дорогах — кто нарушает правила

Тест ПДД о движении на дорогах — кто нарушает правила

Дата публикации 13 марта 2026 20:40
Сложная задача ПДД: кто нарушает правила на дороге для автомобилей
Трактор и два авто на дороге. Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о движении по автомагистралям и дорогам для автомобилей. Водитель какого транспортного средства нарушает правила в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Водитель трактора (движется прямо).
  2. Водитель красного автомобиля (остановился).
  3. Водитель белого автомобиля (движется задним ходом).
  4. Водитель трактора и белого автомобиля.
  5. Водители красного и белого автомобилей.
  6. Все нарушают правила.

Разбор задачи

Тест ПДР: хто порушує правила

Участок дороги обозначен знаком 5.3 "Дорога для автомобилей". Согласно пункту 27.2 ПДД, на дорогах для автомобилей запрещается:

  • движение тракторов, самоходных машин и механизмов;
  • движение задним ходом;
  • остановка вне специальных мест, обозначенных знаками 5.42.1, 5.42.2 или 6.15.

Итак, в изображенной ситуации правила нарушают все водители.

Правильный ответ №6

Валентин Бандура
Валентин Бандура
