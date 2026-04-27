Тест ПДД для внимательных: кто проедет первым

Схема движения ТС на перекрестке. Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме на знание общих положений ПДД. Нужно определить главную и второстепенную дороги, и вспомнить правила проезда нерегулируемых перекрестков неравнозначных дорог. Водители легковушки и комбайна на перекрестке одновременно поворачивают налево. Перед автомобилем установлен знак 2.1 "Уступить дорогу". Кто из водителей проедет вторым в изображенной на рисунке ситуации?

Правильный ответ на задание дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Водитель легкового автомобиля. Водитель комбайна.

Разбор задачи

Обычно дорога напротив знака 2.1 "Дать дорогу" считается равнозначной, если нет таблички 7.8 "Направление главной дороги".

Но комбайн едет по грунтовой дороге. Согласно пункту 1.10 ПДД, главная дорога — это дорога с покрытием относительно грунтовой. А грунтовая дорога всегда является второстепенной относительно дороги с покрытием.

Правильный ответ №2

