Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Тест ПДД для внимательных: кто проедет первым

Тест ПДД для внимательных: кто проедет первым

Ua ru
Дата публикации 27 апреля 2026 20:40
Схема движения ТС на перекрестке. Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме на знание общих положений ПДД. Нужно определить главную и второстепенную дороги, и вспомнить правила проезда нерегулируемых перекрестков неравнозначных дорог. Водители легковушки и комбайна на перекрестке одновременно поворачивают налево. Перед автомобилем установлен знак 2.1 "Уступить дорогу". Кто из водителей проедет вторым в изображенной на рисунке ситуации?

Правильный ответ на задание дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Водитель легкового автомобиля.
  2. Водитель комбайна.

Разбор задачи

Тест ПДР: хто за ким проїде

Обычно дорога напротив знака 2.1 "Дать дорогу" считается равнозначной, если нет таблички 7.8 "Направление главной дороги".

Но комбайн едет по грунтовой дороге. Согласно пункту 1.10 ПДД, главная дорога — это дорога с покрытием относительно грунтовой. А грунтовая дорога всегда является второстепенной относительно дороги с покрытием.

Правильный ответ №2

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации