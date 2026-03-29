Хитрый тест ПДД: какая траектория разрешена водителю

Траектории движения желтого автомобиля. Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание общих положений ПДД и по теме о начале движения и изменении его направления. Водитель желтого автомобиля пропустил поворот на автозаправку и теперь пытается вернуться. Для этого ему предложено два направления: разворот или задний ход. По какой траектории можно заехать на АЗС в изображенной на рисунке ситуации?

Варианты ответа

По траектории А (разворот). По траектории Б (движение задним ходом). Обе траектории разрешены. Обе траектории запрещены.

Разбор задачи

Траектория А. Правилами не запрещается разворот в пределах остановки маршрутных транспортных средств.

Также водитель может пересекать прерывистую дорожную разметку 1.5.

Траектория Б. Читаем пункт 10.10 ПДД:

"Запрещается движение транспортных средств задним ходом на автомагистралях, дорогах для автомобилей, железнодорожных переездах, пешеходных переходах, перекрестках, мостах, путепроводах, эстакадах, в тоннелях, на въездах и выездах из них, а также на участках дорог с ограниченной обзорностью или недостаточной видимостью".

То есть ни одного из запрещающих условий в изображенной ситуации нет. Напомним, что заезд к АЗС является не перекрестком, а прилегающей территорией.

Читаем пункт 1.10 ПДД:

"Прилегающая территория — территория, прилегающая к краю проезжей части и не предназначенная для сквозного проезда, а только для въезда во дворы, на стоянки, автозаправочные станции, строительные площадки и т.д. или выезда из них".

Правильный ответ №3

