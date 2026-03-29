Хитрий тест ПДР: яка траєкторія дозволена водієві
Задача на знання загальних положень ПДР та з теми про початок руху та зміну його напрямку. Водій жовтого автомобіля проґавив поворот на автозаправку й тепер намагається повернутися. Для цього йому запропоновано два напрямки: розворот або задній хід. За якою траєкторією можна заїхати на АЗС у зображеній на малюнку ситуації?
Варіанти відповіді
- За траєкторією А (розворот).
- За траєкторією Б (рух заднім ходом).
- Обидві траєкторії дозволені.
- Обидві траєкторії заборонені.
Розбір задачі
Траєкторія А. Правилами не забороняється розворот в межах зупинки маршрутних транспортних засобів.
Також водій може перетинати переривчасту дорожню розмітку 1.5.
Траєкторія Б. Читаємо пункт 10.10 ПДР:
"Забороняється рух транспортних засобів заднім ходом на автомагістралях, дорогах для автомобілів, залізничних переїздах, пішохідних переходах, перехрестях, мостах, шляхопроводах, естакадах, у тунелях, на в’їздах і виїздах з них, а також на ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи недостатньою видимістю".
Тобто жодної з заборонних умов у зображеній ситуації немає. Нагадаємо, що заїзд до АЗС є не перехрестям, а прилеглою територією.
Читаємо пункт 1.10 ПДР:
"Прилегла територія — територія, що прилягає до краю проїзної частини та не призначена для наскрізного проїзду, а лише для в'їзду до дворів, на стоянки, автозаправні станції, будівельні майданчики тощо або виїзду з них".
Правильна відповідь №3
