Авто Хитрий тест ПДР: яка траєкторія дозволена водієві

Дата публікації: 29 березня 2026 19:45
Траєкторії руху жовтого автомобіля. Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання загальних положень ПДР та з теми про початок руху та зміну його напрямку. Водій жовтого автомобіля проґавив поворот на автозаправку й тепер намагається повернутися. Для цього йому запропоновано два напрямки: розворот або задній хід. За якою траєкторією можна заїхати на АЗС у зображеній на малюнку ситуації?

Варіанти відповіді

  1. За траєкторією А (розворот).
  2. За траєкторією Б (рух заднім ходом).
  3. Обидві траєкторії дозволені.
  4. Обидві траєкторії заборонені.

Розбір задачі

Тест ПДР: яка траєкторія дозволена

Траєкторія А. Правилами не забороняється розворот в межах зупинки маршрутних транспортних засобів.

Також водій може перетинати переривчасту дорожню розмітку 1.5.

Траєкторія Б. Читаємо пункт 10.10 ПДР:

"Забороняється рух транспортних засобів заднім ходом на автомагістралях, дорогах для автомобілів, залізничних переїздах, пішохідних переходах, перехрестях, мостах, шляхопроводах, естакадах, у тунелях, на в’їздах і виїздах з них, а також на ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи недостатньою видимістю".

Тобто жодної з заборонних умов у зображеній ситуації немає. Нагадаємо, що заїзд до АЗС є не перехрестям, а прилеглою територією.

Читаємо пункт 1.10 ПДР:

"Прилегла територія — територія, що прилягає до краю проїзної частини та не призначена для наскрізного проїзду, а лише для в'їзду до дворів, на стоянки, автозаправні станції, будівельні майданчики тощо або виїзду з них".

Правильна відповідь №3

Валентин Бандура - Редактор
Валентин Бандура
