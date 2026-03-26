Тест ПДД: разрешено ли водителю движение вперед

Тест ПДД: разрешено ли водителю движение вперед

Дата публикации 26 марта 2026 20:40
Желтый автомобиль приближается к перекрестку с запрещающими знаками. Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание требований запрещающих дорожных знаков и исключений из них. На дороге установлены два знака 3.1 "Движение запрещено" и 3.43 "Опасность". Разрешено ли водителю желтого автомобиля проехать прямо в изображенной на рисунке ситуации?

Правильный ответ на задание дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Разрешено.
  2. Разрешено, если он там живет.
  3. Разрешено, если он там работает.
  4. Разрешено при условиях, указанных в вариантах 2 и 3.
  5. Запрещено.

Разбор задачи

Тест ПДР: чи дозволений рух прямо

Знак 3.1 "Движение запрещено" имеет исключения. Он не распространяется на транспортные средства, обслуживающие граждан/предприятия или принадлежащие гражданам, проживающим или работающим в этой зоне.

Но знак 3.43 "Опасность", согласно разделу 3 ПДД, запрещает движение всех без исключения пользователей дорог в связи с ДТП, аварией, стихийным бедствием или иной опасностью.

Читайте также:

Итак, исключений для тех, кто живет или работает в зоне действия знака 3.43, правилами не предусмотрено.

Правильный ответ №5

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

Валентин Бандура
Валентин Бандура
