Тест ПДД: разрешено ли водителю движение вперед
Задача на знание требований запрещающих дорожных знаков и исключений из них. На дороге установлены два знака 3.1 "Движение запрещено" и 3.43 "Опасность". Разрешено ли водителю желтого автомобиля проехать прямо в изображенной на рисунке ситуации?
Варианты ответа
- Разрешено.
- Разрешено, если он там живет.
- Разрешено, если он там работает.
- Разрешено при условиях, указанных в вариантах 2 и 3.
- Запрещено.
Разбор задачи
Знак 3.1 "Движение запрещено" имеет исключения. Он не распространяется на транспортные средства, обслуживающие граждан/предприятия или принадлежащие гражданам, проживающим или работающим в этой зоне.
Но знак 3.43 "Опасность", согласно разделу 3 ПДД, запрещает движение всех без исключения пользователей дорог в связи с ДТП, аварией, стихийным бедствием или иной опасностью.
Итак, исключений для тех, кто живет или работает в зоне действия знака 3.43, правилами не предусмотрено.
Правильный ответ №5
