Может ли мотоциклист повернуть под знак запрета: тест ПДД

Тест ПДД о маневрировании — разрешен ли поворот направо
Задача на знание запрещающих дорожных знаков и табличек к ним. Разрешено ли мотоциклисту повернуть направо в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Разрешено.
- Разрешено, если он там живет.
- Разрешено, если он там работает.
- Условия, указанные в вариантах 2 и 3.
- Запрещено.
Разбор задачи
Перед перекрестком установлены знаки 2.3 "Главная дорога" и 3.7 "Движение на мопедах запрещено". Дополнительная табличка 7.3.1 "Направление действия" указывает, что движение запрещено справа.
Согласно описанию знака 3.7, он запрещает движение мопедов и велосипедов с подвесным двигателем. Действие этого знака не распространяется на мотоциклы. Поэтому мотоциклист может свободно поворачивать направо без дополнительных условий о проживании или работе в этой зоне.
Правильный ответ №1
