Тест ПДД о маневрировании — разрешен ли поворот направо

Дата публикации 11 марта 2026 20:40
Может ли мотоциклист повернуть под знак запрета: тест ПДД
Мотоциклист перед поворотом направо на перекрестке. Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание запрещающих дорожных знаков и табличек к ним. Разрешено ли мотоциклисту повернуть направо в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Читайте также:

Варианты ответа

  1. Разрешено.
  2. Разрешено, если он там живет.
  3. Разрешено, если он там работает.
  4. Условия, указанные в вариантах 2 и 3.
  5. Запрещено.

Разбор задачи

Тест ПДР: чи дозволений поворот

Перед перекрестком установлены знаки 2.3 "Главная дорога" и 3.7 "Движение на мопедах запрещено". Дополнительная табличка 7.3.1 "Направление действия" указывает, что движение запрещено справа.

Согласно описанию знака 3.7, он запрещает движение мопедов и велосипедов с подвесным двигателем. Действие этого знака не распространяется на мотоциклы. Поэтому мотоциклист может свободно поворачивать направо без дополнительных условий о проживании или работе в этой зоне.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
